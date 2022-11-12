 

“Срывы вернулись”: Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Стоянова

12.11.2022, 8:53, Разное
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Звезда сериалов
“Дылда” и “Склифосовский” актер Андрей Стоянов скончался в
Москве при невыясненных обстоятельствах. Пока медики выясняют причину смерти,
все внимание общественности приковано к бывшей супруге артиста — звезде фильмов
для взрослых и певице Елене Берковой.

Пара познакомилась
в непростой для Елены период: ей прошлый супруг был объявлен пропавшим без
вести. Андрей помог Елене прийти в себя, заботясь и помогая ей в жизни. Вскоре,
Беркова и Стоянов начали встречаться.

В разговоре с
Пятым каналом Елена Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Андрея Стоянова.
Мужчина любил выпустить гнев и сорваться на возлюбленную. Иногда, он себя
совершенно не контролировал. По этому причине через некоторое время пара
разошлась.

Спустя год Андрей
смог вновь завоевать сердце и любовь Елены, но эмоциональные срывы никуда не
ушли.

“Тогда мы
поженились. Все было прекрасно, мы вели здоровый образ жизни… Со временем,
срывы вернулись. Видимо, люди не меняются”, — с грустью сообщила Елена
Беркова. Женщина подала на развод и больше с Андреем они не виделись.


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