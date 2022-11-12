“Срывы вернулись”: Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Стоянова

Звезда сериалов

“Дылда” и “Склифосовский” актер Андрей Стоянов скончался в

Москве при невыясненных обстоятельствах. Пока медики выясняют причину смерти,

все внимание общественности приковано к бывшей супруге артиста — звезде фильмов

для взрослых и певице Елене Берковой.

Пара познакомилась

в непростой для Елены период: ей прошлый супруг был объявлен пропавшим без

вести. Андрей помог Елене прийти в себя, заботясь и помогая ей в жизни. Вскоре,

Беркова и Стоянов начали встречаться.

В разговоре с

Пятым каналом Елена Беркова раскрыла правду о пагубных пристрастиях Андрея Стоянова.

Мужчина любил выпустить гнев и сорваться на возлюбленную. Иногда, он себя

совершенно не контролировал. По этому причине через некоторое время пара

разошлась.

Спустя год Андрей

смог вновь завоевать сердце и любовь Елены, но эмоциональные срывы никуда не

ушли.

“Тогда мы

поженились. Все было прекрасно, мы вели здоровый образ жизни… Со временем,

срывы вернулись. Видимо, люди не меняются”, — с грустью сообщила Елена

Беркова. Женщина подала на развод и больше с Андреем они не виделись.