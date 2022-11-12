 

Пять лет ждала предложения от Чумакова, а теперь скрывает дочь: личная жизнь Юлии Ковальчук

12.11.2022, 8:53, Разное
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Юлия Ковальчук известна как певица, телеведущая и экс-солистка группы “Блестящие”. Помимо успешной карьеры в шоу-бизнесе, звезда может похвастаться счастливой личной жизнью. В отличие от многих других знаменитостей, на счету Ковальчук нет громких романов и скандальных интрижек. Настоящую любовь ей повезло обрести чуть ли не с первой попытки.

Юлия Ковальчук никогда не входила в число звезд, которые выставляют амурные дела напоказ. Долгое время певица предпочитала скрывать свою личную жизнь, а поклонникам оставалось только гадать о том, занято ли ее сердце. Но все изменилось, когда в жизнь Юлии пришло большое и взаимное чувство.

С будущим супругом, певцом Алексеем Чумаковым, звезду свела судьба еще в 2003 году. К тому моменту Чумаков уже был состоявшимся и известным исполнителем, а Ковальчук только начинала свою карьеру в “Блестящих”. Артисты почувствовали химию при первой же встрече, но настоящее чувство между ними вспыхнуло не сразу.

Первые несколько лет исполнителей связывали лишь рабочие отношения. Однако в 2008-м все встало на свои места. Алексей пригласил Юлию на свой концерт, а та в ответ предложила ему прийти на ее выступление. Вскоре знаменитости поняли, что не могут друг без друга, и начали жить вместе.

Прежде чем сделать следующий шаг, звезды успели сполна насладиться тихим счастьем без штампа в паспорте. Ковальчук целых пять лет ждала от любимого предложения, а Чумаков тщательно готовился, чтобы все прошло идеально. А в 2013-м долгожданное событие состоялось. Юлия и Алексей узаконили отношения и тайно поженились в кругу самых близких.

Спустя четыре года после свадьбы, в 2017-м, в семье случилось пополнение. Певица подарила мужу дочку Амелию. Малышке исполнилось уже пять лет, но звездные родители по-прежнему тщательно скрывают ее от любопытных глаз. Юлия и Алексей почти ничего не рассказывают о наследнице и не показывают ее поклонникам. Артистка считает, что в будущем дочь сама должна решить, хочет ли она становиться публичным человеком.


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