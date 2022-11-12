Print – «балансирование» Индии между Россией и Западом — грамотная стратегия

Некоторые страны должны завидовать способности Индии балансировать и идти на компромиссы. Как пишет The Print, стратегия Нью-Дели состоит в намеренной диверсификации вариантов своего внешнеполитического выбора. Индия не одобряет российскую спецоперацию на Украине, но держит критические высказывания при себе. В Вашингтоне, в свою очередь, понимают, что не могут позволить себе чересчур обижать Индию, поскольку она нужна Штатам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю.



AP

Стратегия Индии состоит в намеренной диверсификации вариантов своего внешнеполитического выбора. Как пишет The Print, за последние двое суток министр иностранных дел Субраманьям Джайшанкар побывал в России, а главнокомандующий ВМС Р. Хари Кумар встретился со своими коллегами, возглавляющими флоты стран — участниц четырёхстороннего диалога по безопасности (Quad): Австралии, Японии и США. Министр иностранных дел Винай Кватра находится в США, а Индия и Франция проводят совместные учения на острове Реюньон в западной части Индийского океана.

Как продолжает автор материала, особенно интересной была беседа между Джайшанкаром и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве, а также между Кватрой и заместителем госсекретаря США Венди Шерман в Вашингтоне. Это был трёхсторонний разговор в духе новой эры, соответствующий XXI веку.

Встреча Джайшанкара и Лаврова вызвала язвительную реакцию официального представителя Госдепартамента США Неда Прайса.

«Россия не является надёжной в плане предоставления помощи в области безопасности. РФ далеко не надёжна в любой сфере», — заявил Прайс, добавив, что, поскольку закупки российских энергоносителей не подпадают под эмбарго, Индия не нарушает санкции.

Джайшанкар действует деликатно, пытаясь балансировать. Дели не может слишком сильно настраивать русских против себя, поскольку ему нужна нефть со скидкой, чтобы вылезти из сложной экономической ситуации у себя в стране. И всё же глава МИД как никто другой понимает, что терпение США скоро иссякнет, если закупки российской нефти не прекратятся.

«Путин должен признать, что Индию очень расстраивает то, что он делает на Украине. Но Дели, конечно же, не будет отступать после всех этих месяцев без каких-нибудь реальных достижений. Индия и её дипломаты тоже это признают — они терпят и надеются, что рано или поздно получится найти компромисс», — пишет автор материала.

Он отмечает: в Вашингтоне тоже понимают, что не могут позволить себе чересчур обижать Дели — он нужен Штатам в Индо-Тихоокеанском регионе для противодействия Китаю. Так же и Индии нужны США и остальные страны — члены Quad, чтобы развивать себя и, возможно, получить больше помощи и инвестиций, чем поступало до сих пор. Кроме того, Индия знает, что, когда дело будет плохо, её вытянут именно западные экономики — а не российские компании, которые в конце концов находятся под санкциями США. Вероятно, именно поэтому Джайшанкар не ответил взаимностью на комплимент Лаврова об «особом и привилегированном стратегическом партнёре», а сдержанно назвал Россию «надёжным, проверенным временем партнёром».

«На данный момент будет достаточно сказать, что некоторые страны должны завидовать способности Индии балансировать и идти на компромиссы. Она, конечно же, не одобряет российскую военную кампанию на Украине и хочет её скорейшего завершения. Но Дели держит критические высказывания при себе, поскольку русские нужны ему на каждом этапе пути», — заключает автор The Print.