 

В Боливии сняли на видео НЛО, нырнувший в воды озера Титикака

12.11.2022, 7:48, Разное
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Многочисленные очевидцы из Боливии утверждают, что видели, как НЛО спустился с неба и погрузился в озеро Титикака, а потом вылетел из воды и умчался прочь.

При этом кто-то из очевидцев успел сделать фото объекта, когда он ушел под воду. Этот снимок быстро стал вирусным в местных СМИ и соцсетях.

Инцидент произошел в начале ноября 2022 года в неназванном поселении, которое находится рядом с озером Титикака и неподалеку от Перу.

По словам местных жителей, они случайно заметили странный объект, который парил в небе, невысоко над землей. И не успели они его толком рассмотреть, как тот “камнем упал вниз” и погрузился в воды озера Титикака.

Судя по всему, объект погрузился недалеко от берега, потому что один из очевидцев подбежал поближе и успел сделать фото погружающегося объекта на свой телефон. К сожалению, сложно сказать, что именно изображено на фото. Под водой определенно что-то видно, но что это такое и даже какова его форма, непонятно.

Некоторое время очевидцы оставались рядом с берегом, видимо обсуждая увиденное, а потом странный объект резко вылетел из воды и “улетел в космос”. Увы, этот момент никто заснять не успел.

Итак, из доказательств осталось лишь фото объекта под водой, которое по сути ничего не показывает. Так что, помимо рассказов очевидцев, у нас опять нет ничего определенного.

На видео одного из боливийских новостных каналов видно, что к месту происшествия начали приходить местные эзотерики, пытающиеся нащупать тут какую-то “энергию”. Также в сюжете рассказывается, что в районе озера Титикака ранее регулярно видели и фотографировали НЛО.


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