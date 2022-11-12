 

Апартаменты с мебелью – редкость для Москвы

12.11.2022, 7:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В столичных апарт-комплексах сложно найти лоты с меблировкой. Такая опция предлагается только в семи из 113 проектов, находящихся в реализации в Москве.

В частности, апартаменты с мебелью доступны в комплексах «Новоданиловская, 8» и «Тропарево Парк» от группы «Самолет». Аналогичное предложение действует в проектах New Form в Кузьминках и Очаково-Матвеевское от застройщика Pioneer Finance.

В центре города можно приобрести лоты с мебелью в элитном проекте Roza Rossa от KR Properties. Также меблированные апартаменты доступны в недавно анонсированном проекте Izzzi на Садовнической улице от питерского застройщика Orange Group.

Апартаменты с полной отделкой, но без мебели встречаются на столичном рынке значительно чаще. Такие лоты предлагаются в 41 апарт-комплексе.

Спрос на апартаменты в Московском регионе продолжает снижаться. В подмосковных апарт-комплексах с начала года было реализовано менее 1,2 тыс. лотов – на 21,5% меньше, чем годом ранее. Потеря застройщиков в выручке составила 1,2 млрд рублей.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11.21 / Nissan X-Trail возглавил ТОП ненадежных автомобилей с пробегом

24.09.22 / Подушка безопасности заканчивается — стратегический резерв нефти в США сократился до рекордно низкого уровня

17.01.22 / Внеземная цивилизация ответственна за возникновение жизни на Земле 3,8 млрд лет назад

28.11.21 / Личное: “Владеет словом в совершенстве”

02.03.22 / Лавров: Украина тянет время с переговорами по указу США

27.05.22 / Надеваем неклассическую двойку и ставим на асимметрию: как стать самой очаровательной гостьей на свадьбе, не потратив много денег

05.06.22 / Марина Овсянникова стала наиболее вероятным кандидатом на Нобелевскую премию мира

26.10.21 / Лучшие свитера на холодное время года: интересные варианты стилизации от скандинавских модниц

01.05.21 / 25 тысяч бочек с химическими отходами обнаружили на дне океана возле Лос-Анджелеса

25.11.21 / Мнение: Странности в деле Рашкина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика