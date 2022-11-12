Центр “Моя работа” поможет москвичам стать партнерами крупного сервиса доставки

Проектное сотрудничество предполагает оплату по факту выполненных работ. Самозанятые смогут совмещать эту деятельность с учебой, самостоятельно строить свой график, отметила первый заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова.

Самозанятым в этом проекте предлагают скидки на питание, подписки на онлайн-платформы, обслуживание транспорта, мобильную связь и другие преимущества расширенной партнерской программы.

Представители онлайн-сервиса расскажут соискателям о компании и возможностях сотрудничества, ответят на вопросы. Затем пройдет полуторачасовой инструктаж.

На заключительном этапе претендентам помогут оформить статус самозанятого. Весь процесс занимает один день. На следующий можно начинать выполнять заказы.

Для работы в сегменте плановой доставки компании нужны сборщики заказов и водители-курьеры. Для экспресс-доставки требуются пешие сборщики-курьеры и универсальные сотрудники на автомобилях.

Сотрудничать с сервисом могут люди в возрасте от 18 лет – граждане России, Белоруссии, Казахстана, Армении и Кыргызстана. Желающим начать работать нужно направить свои данные и контактный номер телефона на электронную почту [email protected]

Напомним, что центр занятости “Моя работа” готов предложить москвичам более трех тысяч вакансий. Собеседования пройдут с 15 по 30 ноября. Подробнее – в материале “Дни.ру”.