Сбагрила 4 детей на безработного мужа и содержит всю семью: как живет звезда “Сватов” Железняк

Сегодня Олеся Железняк знакома каждому телезрителю. Она завоевала народную любовь, сыграв в сериалах “Сваты”, “Моя прекрасная няня” и многих других популярных проектах. В личной жизни актрисе тоже повезло. У Олеси есть большая дружная семья, которая во всем ее поддерживает.

Олеся Железняк родилась в 1974 году и выросла в простой семье. Отец будущей звезды трудился грузчиком, а мать – швеей. Несмотря на то, что родители Олеси не имели отношения к искусству, она с ранних лет начала проявлять творческие способности. В детстве Железняк занималась танцами, в юности гастролировала с кордебалетом цирка, а затем поступила в ГИТИС.

На сцену “Ленкома” актриса попала еще в студенческие годы, а на экранах дебютировала в 26 лет. Роль в фильме “Ландыш серебристый” оказалась удачной и принесла Олесе первую популярность. В начале нулевых звезда начала активно сниматься и буквально влюбила в себя зрителей. А сегодня в ее копилке более 50 киноработ.

Личная жизнь Железняк развивалась не менее удачно, чем карьера. На подготовительных курсах во ВГИКе судьба свела артистку с будущим супругом – актером Спартаком Сумченко. В начале 2000-х, спустя четыре года после знакомства, они стали мужем и женой.

Супруги построили крепкий союз и счастливы вместе по сей день. За 20 лет брака у пары родились четверо наследников: сыновья Савелий, Прохор и Фома, а также дочь Агафья. Однако за воспитание отпрысков большую часть времени отвечает Спартак.

Железняк взвалила на мужа обязанности по дому и сбагрила на него детей. Впрочем, супругов это более чем устраивает. Муж актрисы не работает и с удовольствием занимается домашними делами, пока та строит карьеру и содержит всю семью. Сама Олеся считает, что ее роль куда менее сложная, чем то, что каждый день делает Спартак. Она всегда с теплотой говорит о муже и называет его прекрасным семьянином.

Сейчас, в свои 48 лет, Олеся Железняк по-прежнему востребована как на сцене, так и в кино. Актриса активно снимается и буквально не сходит с экранов. В этом году она порадовала поклонников сразу несколькими работами, а в следующем предстанет перед зрителями в фильме “Яга-2020”.