Балансирует пушистым хвостом: “летающую” белку поймали на видео

Артем Пресняков,

житель города Красноярск, поделился в социальных сетях любопытным видео. Прогуливаясь

по любимому парку, он заметил “летающую” белку.

Оказалось, что

пушистые зверьки могут прыгать на большие расстояния, до четырех метров. В

полете животное балансирует пушистым хвостом, а удержаться на дереве им

помогают цепкие лапки.

Эксперты из

Красноярска напоминают, что белочек нельзя кормить солеными лакомствами. Лучше выбрать

сырые несоленые семечки, орешки и изюм.