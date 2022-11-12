 

Балансирует пушистым хвостом: “летающую” белку поймали на видео

12.11.2022, 4:47, Разное
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Артем Пресняков,
житель города Красноярск, поделился в социальных сетях любопытным видео. Прогуливаясь
по любимому парку, он заметил “летающую” белку.

Оказалось, что
пушистые зверьки могут прыгать на большие расстояния, до четырех метров. В
полете животное балансирует пушистым хвостом, а удержаться на дереве им
помогают цепкие лапки.

Эксперты из
Красноярска напоминают, что белочек нельзя кормить солеными лакомствами. Лучше выбрать
сырые несоленые семечки, орешки и изюм.


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