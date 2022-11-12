Мнение: Обратное движение

Существуют опасения (или предположения — тут даже неважно, как это назвать), что одним из результатов поражения Кремля в спецоперации могут стать территориальные претензии Украины к России. Называются Белгород, Кубань, Ростовская область, другие территории.

Пока этот вариант мне лично представляется крайне сомнительным, и дело даже не в том, что позиция Киева заявлена как восстановление территориальной целостности по границам 1991 года. Позицию, понятно, всегда можно скорректировать.

Территориальные приобретения утратили свою актуальность с момента перехода к индустриальной фазе развития. В процессе перехода, пока традиционная фаза еще не до конца заместилась индустриальной, территория продолжает оставаться ценностью (скажем, приобретение Аляски Соединенным Штатами выглядит именно как приращение территории в свете контроля над природными ресурсами Аляски), однако другое территориальное приобретение США — Гавайские острова — имеет принципиально иное соображение в своей основе. Гавайи — ключевая точка связности Тихоокеанского бассейна, и люди, принимавшие решение о включении их в состав США, рассматривали эту точку как ценность именно индустриальной фазы развития — инфраструктурную.

Нюанс России в плане ценности ее территории именно с точки зрения связности и инфраструктурной привлекательности чрезвычайно бедна. Таких точек на ее карте считанное число: те же Курильские острова, к примеру, позволяют Охотскому морю быть внутренним морем России, а это — не только природные ресурсы акватории, но и чрезвычайно выгодное расположение одной из важнейших военно-морских баз России — Камчатки, которая угрожает (или парирует угрозу — в зависимости от поставленной задачи) со стороны Северо-Американского континента. Не зря англичане, вступив в Крымскую войну, попытались решить одновременно три задачи — лишить Россию Крыма, Камчатки и Архангельска, ликвидировав тем самым даже потенциальную угрозу со стороны российского флота.

Есть ли такие инфраструктурно ценные территории или хотя бы точки вблизи границ с Украиной? Ответ — нет. Даже Новороссийский порт никакой ценности не представляет, так как в Черном море есть единственная точка связности — Босфор. Полтора десятка русско-турецкий войн шли исключительно за эту точку и закончились, будем считать, вничью, так как итоговый порядок прохода через Босфор (так называемая конвенция Монтрё) является на сегодняшний момент базовой для всей черноморской акватории, и она выглядит очень сбалансированной со всех точек зрения.

В этом смысле вой с пропагандистских болот России про Крым-непотопляемый авианосцец, выглядят сущей глупостью, рассчитанной на крайне невзыскательную публику. Что толку с авианосца, который простреливается навылет современным оружием практически из любой точки береговой линии? А безопасность Черноморского флота, как можно было увидеть на примере «Москвы», может быть нарушена откуда угодно. Атака Севастополя беспилотниками только подтвердила принципиальную невозможность защитить его.

Ответ здесь прост — за исключением Босфора все остальные точки береговой линии практически равнозначны. Единственной защитой на Черном море является неукоснительное соблюдение международного законодательства и конвенции Монтрё. И будет вам счастье.

Собственно, это ответ, почему Кремль не смог захватить Одессу, Николаев, выйти к устью Днестра. Международное законодательство потребовало создания противодействующей коалиции, которая не сразу, но методично восстановила статус-кво на Черном море. Не до конца, так как проблема Крыма остается. Но это, как мы понимаем, вопрос времени. Неважно какого, важно, что в современном мире никто не даст дикарям диктовать свои правила, когда весь остальной мир живет по уже существующим, и созданным не просто так. Да еще и с большим трудом и огромной кровью. Поэтому в отношении России сформирована четкая и абсолютно однозначная позиция: «вернуть всё взад» по состоянию до начала агрессивных действий со стороны Кремля, наказать за нарушение правил и зафиксировать всё по состоянию международно признанных границ и территорий. Именно потому, что таковы правила.

В этом смысле никто не даст Киеву даже в порыве благородного гнева сделать то же самое, что сделал Путин — правила едины для всех. Восстановление территориальной целостности — да, репарации — да, обеспечительные меры по установлению режима безопасности — да (здесь пока есть только предположения, Залужный в своей статье, к примеру, написал, что должна быть создана демилитаризованная зона безопасности вдоль всей границы, естественно, на российской стороне. Запад при этом наверняка постарается после поражения Кремля решить проблему ядерного оружия в том или ином виде). В любом случае ни о каком отторжении территорий России в таком сюжете речь не идет.

Другой вопрос, если на территории России внутри ее международных границ возникнут новые территориальные образования. Это как раз сценарий почти тривиальный, и в мире уже вполне умеют с ним работать. Это и Югославия, это и Ирак (где в рамках внешне единого государства фактически существует независимый, но абсолютно договороспособный Курдистан), это даже Ливия, которая раздирается гражданской войной, есть две власти, но пока не решен вопрос о легитимном и признанном разделе страны (а так вопрос не ставит ни одна из сторон конфликта) — Ливия признается единым государством. В общем, как раз такая история уже формализована в рамках действующих правил, и никого всерьез не беспокоит.

Подытоживая: ни о каком захвате российской территории, которая международно признана, со стороны Украины даже в случае полного военного и политического краха режима в «спецоперации», говорить не приходится. Во-первых, нет таких озвученных планов, во-вторых, так называемое мировое сообщество не пойдет на подобный шаг просто потому, что последствия будут гораздо опаснее любых мотивов, которыми можно будет при этом руководствоваться. Но при этом, в-третьих, совершенно не исключено, если в ходе каких-либо внутренних процессов распада в самой России возникнет несколько пограничных с Украиной образований, Киев не установит над ними свой косвенный контроль. Неважно, в какой форме, важно то, что и в этом случае о присоединении этих территорий к Украине никто и не подумает вести речь. Зачем? В чем смысл?

То, что Путин наглухо застрял в дикой архаике, совершенно не означает, что все остальные — такие же. Они, кстати, могут быть и понеприятнее Путина, но главное — никто не даст вводить в оборот ушедшие в прошлое нормы и правила. Просто потому, что это очень невыгодно со всех точек зрения. Тактическое преимущество неизбежно обернется стратегическим провалом. Достаточно разрешить один раз — потом устанешь отмахиваться.

Презрительное отношение Путина и его братков к закону, нормам и правилам касается не только «снипов-хрипов». Они откровенно насаждают понятия вместо права, и от полного уничтожения права внутри страны естественным образом попытались перенести это и за ее пределы. То, что сегодня их загоняют обратно в рамки правил — одно из проявлений принципа Ле-Шателье. Система была выведена из равновесия, и сейчас совершает возвращающее движение. Уже поэтому, наказав одного нарушителя, никто не даст на его месте оказаться другому. В этом смысле любые разговоры про захват Кубани, Белгорода, Ростова и чего еще Украиной мне представляются крайне маловероятным сюжетом во всех смыслах. Пропагандисты — да, те будут отрабатывать пайку, если поступит указание. Им-то врать — дело привычное.

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