В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч

В Санкт-Петербурге местный житель украл букет за восемь тысяч рублей. Инцидент произошел утром в пятницу, 11 ноября.

Мужчина зашел в цветочный магазин на проспекте Просвещения и попросил флориста собрать ему букет. Когда девушка отвлеклась, он схватил розы и выбежал из магазина. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, передает телеканал “360”.