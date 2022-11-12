 

В Петербурге вор-романтик украл из магазина букет цветов за 8 тысяч

12.11.2022, 3:22, Разное
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В Санкт-Петербурге местный житель украл букет за восемь тысяч рублей. Инцидент произошел утром в пятницу, 11 ноября.

Мужчина зашел в цветочный магазин на проспекте Просвещения и попросил флориста собрать ему букет. Когда девушка отвлеклась, он схватил розы и выбежал из магазина. Сотрудники Росгвардии задержали злоумышленника, передает телеканал “360”.


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