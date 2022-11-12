Москвичей предупредили о похолодании в воскресенье

Глава прогностического центра “Метео” Александр Шувалов рассказал, какая погода ожидается в Москве. По словам эксперта, в выходные будет ветреная погода. Кроме того, как отметил синоптик, в субботу ожидается потепление до +12 °С.

“В воскресенье ожидается холодный фронт, и в течение дня температура будет снижаться от утренних +7…+8°С до вечерних +1…+2 °С”, — цитирует Шувалова RT. Как отметил метеоролог, похолодание затронет не только центральные области России, но и юг.