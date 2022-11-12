 

В Москве 12 и 13 ноября отметят Синичкин день

12.11.2022, 1:59, Разное
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В Москве с завидным постоянством проходят всевозможные мероприятия: спортивные конкурсы и интеллектуальные состязания, концерты и лекции, масштабные фестивали и образовательные программы. А на предстоящих выходных в городе отметят Синичкин день.

Мероприятия пройдут в субботу и воскресенье, 12 и 13 ноября, на площадке Музея городского хозяйства Москвы, который располагается на территории ВДНХ (павильон №5). Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства. Уточняется, что соорганизатором праздничного события выступает ГПБУ “Мосприрода”.

Итак, 12 ноября посетителей ждут мастер-классы по росписи лепных фигурок из муки, соли и воды “Птичка-синичка”. Они пройдут в 12:30, 13:30 и 14:30, соответственно. В 15:00 все желающие смогут посетить лекцию “Синицы и другие городские пернатые”. Ее проведут автор детских книг о птицах и директор нашего вышеуказанного музея Мария Рахчеева, а также орнитолог, кинорежиссер Татьяна Обозова.

Гостям мероприятия расскажу о птицах, которых можно встретить в Москве. Посетители также узнают, насколько развит интеллект у синиц. Завершит дневную программу показ фильма про птиц Татьяны Обозовой – одного из участников кинофестиваля “Разумный кинематограф”.

Интересным будет и следующий день – 13 ноября. В 15:00 состоится лекция “Кто такие птицы?”. Москвичи смогут узнать интересные факты о птицах. Также им покажут, как проходит кольцевание пернатых.

Добавим, что Синичкин день отмечается 12 ноября по инициативе Союза охраны птиц России. В древности наши предки связывали с этими птичками множество народных примет. По поведению пернатых они узнавали предстоящую погоду. К слову, большая синица – один из самых часто встречающихся видов птиц в Москве.

Ранее “Дни.ру” сообщали, что в Москве отпразднуют день рождения Деда Мороза. Мероприятия пройдут в столичной резиденции зимнего волшебника 19 и 20 ноября. Принять участие в празднике можно абсолютно бесплатно. В начале гостей усадьбы встретят встретят Василиса Прекрасная, помощники сказочного волшебника, а также символ наступающего 2023 года — Заяц. Вместе с детишками он проведут танцевальной флешмоб.


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