Лондонская биржа металлов (LME) объявила о решении не вводить запрет на поставки российской продукции

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки российской продукции, говорится в заявлении LME.

Пресс-служба Лондонской биржи металлов заявила, что не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. В документе подчеркивается, решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME, хотя Лондонская биржа металлов признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом, передает ТАСС.

Напомним, в конце октября Европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий из-за опасения закрытия тысяч европейских компаний.

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