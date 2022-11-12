 

Лондонская биржа металлов (LME) объявила о решении не вводить запрет на поставки российской продукции

12.11.2022, 1:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Лондонская биржа металлов (LME) приняла решение не вводить запрет на поставки российской продукции, говорится в заявлении LME.

Пресс-служба Лондонской биржи металлов заявила, что не предлагает запретить выдачу гарантий на новый российский металл. В документе подчеркивается, решение LME ограничить использование российского металла повлияло бы на клиентов биржи больше, чем на саму LME, хотя Лондонская биржа металлов признает, что компании вольны принимать самостоятельные решения о том, работать или нет с российским металлом, передает ТАСС.

Напомним, в конце октября Европейские промышленники выступили против санкций ЕС на российский алюминий из-за опасения закрытия тысяч европейских компаний.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10.21 / Власти Киева выделят ветеранам АТО по 490 тыс. грн на покупку автомобиля

09.09.20 / Кличко проверил опорную больницу и сообщил, сколько есть мест для больных коронавирусной инфекцией

28.11.21 / Найем: Начиная с Кучмы и до Порошенко не было ни одного президента, осознавшего последствия нападений на журналистов

25.01.21 / Ардженто обвинила режиссера Коэна в изнасиловании

20.12.20 / Зеленский выразил недоумение из-за желания украинцев привиться российской вакциной

29.01.22 / Британцы жестко раскритиковали журналиста за «предупреждение» Путину

15.08.20 / “Это мой диван”. Глава ЦИК Беларуси подтвердила, что Тихановская записала видеообращение в ее кабинете

10.07.20 / Матч “Шахтер” – “Вольфсбург” пройдет в Украине

14.06.21 / Россия не сможет ветировать решение о вступлении Украины в НАТО – Столтенберг

18.03.21 / “Кабмин умыл руки”. Кличко заявил о введении локдауна в Киеве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика