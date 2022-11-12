 

“Больше не гавкает”: покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена

12.11.2022, 0:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Денис Шальных с детства хотел быть непохожим на всех. Он отличался бунтарским нравом и делал все поперек воли своей матери. Актриса российского театра и кино Елена Яковлева полная противоположность своего наследника – спокойная и манерная женщина. И в кого только Денис такой уродился.

Он обколол все свое тело, включая лицо жуткими татуировками, а теперь еще и начал заниматься бодибилдингом, постепенно превращая свое тело в глыбу бесформенных мышц.

На одном из недавних фото сын Елены Яковевой выглядит пугающе: сморщенное в муках лицо, искореженная поза с изогнутым позвоночником из-за перегрузок в спортзале. На снимке он тягает непосильно мощные гантели. При этом фотограф снял его в таком видео, что Дениса Шальных предстал лишь по пояс с обрезанными ногами.

На днях история повторилась. Сын Яковлевой выложил снимок, и снова был “без ног”. Поклонники забеспокоились – а есть ли вообще ноги?

“Бобик, к сожалению, больше не гавкает”, – написал сын Яковлевой.

У сына Яковлевой на фото видна полностью залитая черным пигментом левая рука. Судя по всему, так он избавился от старых татуировок. Недавно он таким же образом залил черным всю свою грудь, так как это было легче, чем сводить тату.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.06.21 / Дочь министра обороны Сергея Шойгу впервые станет матерью

15.07.20 / Колин Жост впервые рассказал о знакомстве со Скарлетт Йоханссон и о том, как актриса изменила его жизнь

16.03.21 / Скандалы: Танковый отбой

17.02.22 / Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла золото на Олимпийских играх в Пекине

30.07.22 / Мнение: Сила инерции, или как Европа сама себя наказала

02.02.22 / Мнение: Китай обогнал ЕС по ВВП

17.05.21 / Стрижка гриб (шапочка) понравится всем, кому нравятся короткие волосы. В 2021 году ее выбирают многие модницы

09.10.22 / День Иоанна Богослова: народные приметы в праздник 9 октября

29.10.20 / Минздрав утвердил список врачей, которым разрешено лечить Навального

31.08.21 / Нескучные идеи маникюра на осень: двухцветные кружочки, нюд и мозаика

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика