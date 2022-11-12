“Больше не гавкает”: покореженному сыну-фрику Яковлевой оттяпали ногу выше колена

Денис Шальных с детства хотел быть непохожим на всех. Он отличался бунтарским нравом и делал все поперек воли своей матери. Актриса российского театра и кино Елена Яковлева полная противоположность своего наследника – спокойная и манерная женщина. И в кого только Денис такой уродился.

Он обколол все свое тело, включая лицо жуткими татуировками, а теперь еще и начал заниматься бодибилдингом, постепенно превращая свое тело в глыбу бесформенных мышц.

На одном из недавних фото сын Елены Яковевой выглядит пугающе: сморщенное в муках лицо, искореженная поза с изогнутым позвоночником из-за перегрузок в спортзале. На снимке он тягает непосильно мощные гантели. При этом фотограф снял его в таком видео, что Дениса Шальных предстал лишь по пояс с обрезанными ногами.

На днях история повторилась. Сын Яковлевой выложил снимок, и снова был “без ног”. Поклонники забеспокоились – а есть ли вообще ноги?

“Бобик, к сожалению, больше не гавкает”, – написал сын Яковлевой.

У сына Яковлевой на фото видна полностью залитая черным пигментом левая рука. Судя по всему, так он избавился от старых татуировок. Недавно он таким же образом залил черным всю свою грудь, так как это было легче, чем сводить тату.