Зиновий или Синичкин День: что нельзя делать 12 ноября

ИСТОРИЯ

12 ноября Православная

церковь чтит память мучеников Зиновия и Зиновию. Воспитанные в православной

семье, брат и сестра с детства вели благородный образ жизни. В награду за

преданность Богу, Зиновий получил дар исцеления. Этим он и привлек внимание

язычников и подвергнут тяжелым мукам.

Сестра Зиновия

разделила с ним все испытания. Обоих святых обезглавили, чтобы не позволить

Богу вернуть им жизнь.

В народе же

Зиновий день ассоциировали с синицей, ведь на Руси ее называли зинькой. Поэтому

народный календарь чествует охотников и рыбаков. Чтобы зимняя охота была

удачной, 12 ноября нужно было подстрелить зайца.

ТРАДИЦИИ И

ПРИМЕТЫ

Синица залетела в

дом — ждать счастливую новость.

Если заяц перебежал

дорогу, ждать неудачи. А чтобы вернуть ее, нужно покормить птиц.

Женщины и девушки

готовили зайца, чтобы сохранить красоту и привлекательность.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

12 НОЯБРЯ

Не стоит начинать

новые дела, лучше сфокусироваться на старых.

Следует

остерегаться краж и потерь, чтобы не потерять еще больше.

Нельзя выкидывать

еду, лучше разделить ее с нищими или покормить животных.

12 ноября нельзя

разводиться или прекращать семейные связи. В противном случае, судьба накажет сильнее.