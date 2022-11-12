 

Зиновий или Синичкин День: что нельзя делать 12 ноября

12.11.2022, 0:35, Разное
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ИСТОРИЯ

12 ноября Православная
церковь чтит память мучеников Зиновия и Зиновию. Воспитанные в православной
семье, брат и сестра с детства вели благородный образ жизни. В награду за
преданность Богу, Зиновий получил дар исцеления. Этим он и привлек внимание
язычников и подвергнут тяжелым мукам.

Сестра Зиновия
разделила с ним все испытания. Обоих святых обезглавили, чтобы не позволить
Богу вернуть им жизнь.

В народе же
Зиновий день ассоциировали с синицей, ведь на Руси ее называли зинькой. Поэтому
народный календарь чествует охотников и рыбаков. Чтобы зимняя охота была
удачной, 12 ноября нужно было подстрелить зайца.

ТРАДИЦИИ И
ПРИМЕТЫ

Синица залетела в
дом — ждать счастливую новость.

Если заяц перебежал
дорогу, ждать неудачи. А чтобы вернуть ее, нужно покормить птиц.

Женщины и девушки
готовили зайца, чтобы сохранить красоту и привлекательность.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ
12 НОЯБРЯ

Не стоит начинать
новые дела, лучше сфокусироваться на старых.

Следует
остерегаться краж и потерь, чтобы не потерять еще больше.

Нельзя выкидывать
еду, лучше разделить ее с нищими или покормить животных.

12 ноября нельзя
разводиться или прекращать семейные связи. В противном случае, судьба накажет сильнее.


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