 

Национальная хоккейная лига объявила о переносе Кубка мира по хоккею с февраля 2024 года на февраль 2025 года

12.11.2022, 0:18, Новости дня
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Кубок мира по хоккею не состоится в феврале 2024 года, турнир может пройти в 2025 году, сообщила пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В организации заявили, что в течение последнего года НХЛ и профсоюз игроков (NHLPA) работали над планами проведения следующего Кубка мира, главного международного хоккейного турнира между лучшими командами, в феврале 2024 года. В НХЛ с сожалением отметили, что в нынешних условиях невозможно провести Кубок мира по хоккею в феврале 2024 года, однако в организации продолжают планировать следующий Кубок мира, рассчитывая его провести в феврале 2025 года, передает ТАСС.

Напомним, в октябре в Международной федерации хоккея (IIHF) допустили приостановку контрактов легионеров с клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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