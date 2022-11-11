 

DWN – немецкий бизнес начинает ощущать масштабы энергокризиса

11.11.2022, 23:50, Разное
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25% немецких компаний планируют сокращение персонала, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten, ссылаясь на данные опроса фонда немецких семейных предприятий. Основной причиной таких настроений является рост цен на энергию: по мнению председателя немецкой торгово-промышленной палаты Петера Адриана, правительство ФРГ должно принять меры финансовой поддержки, иначе к 2023 году часть немецких предприятий будет вынуждено остановить работу.


AP

Энергетический кризис становится всё большей опасностью для занятости в Германии, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Согласно опросу, проведённому фондом семейных предприятий, 25% немецких частных компаний планируют сокращение персонала. В апреле доля таких предприятий составляла 14%. Кроме того, 57% компаний заявили, что отложат запланированные инвестиции, а 9% компаний высказали намерение перенести деятельность за рубеж.

По мнению экономиста Райнера Кирхдорфера, результаты опроса являются тревожным сигналом. Он отметил, что в последние годы Германия становится менее привлекательной страной для бизнеса, ввиду чего правительство ФРГ должно принять меры по восстановлению немецкой конкурентоспособности. Тем временем, расходы на энергию занимают у бизнеса всё больше средств, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrichten: в 2022 году они составили 8,2% от общего оборота компаний, в то время как в 2021 году их доля составляла всего 5,1%.

По словам председателя немецкой торгово-промышленной палаты Петера Адриана, если правительство не найдёт решения по энергообеспечению, то к началу следующего года часть немецких предприятий остановится. В связи с этим Адриан потребовал финансового вмешательства со стороны государства. При этом он отметил, что предлагаемое правительством сдерживание цен на газ в данной ситуации не поможет.

В октябре общее настроение немецкой экономики снова ухудшилось, отмечает Deutsche Wirtschafts Nachrrichten. По данным мюнхенского Института экономических исследований (Ifo), индекс бизнес-климата в Германии упал до минимума с мая 2020 года. Президент института Клеменс Фюст отметил, что немецкую экономику ждёт трудная зима.


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