В Дмитрове пьяный водитель фургона насмерть сбил женщину на тротуаре

В подмосковном Дмитрове авто наехало на женщину, после чего она скончалась. Трагедия произошла в семь утра у дома №2 на улице Маркова. Водитель “Пежо” наехал на 47-летнюю местную жительницу, которая в момент происшествия шла по пешеходной дорожке. Об этом сообщает “Царьград”.

Женщина получила тяжелые травмы и скончалась на месте до приезда скорой помощи. Водитель фургона скрылся с места происшествия, пишет Общественная служба новостей. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу. Предположительно, в момент аварии он был нетрезв.