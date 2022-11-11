 

“Она одна во всем мире”: Киркоров встал на защиту Пугачевой

11.11.2022, 23:12, Разное
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Российский певец Филипп Киркоров стал новым гостем авторской программы Алены Жигаловой “Алена, блин” на “Ютуб”, где рассказал о причине недавнего срыва на журналистку, мате при своих детях и предательстве России. Речь зашла и о покинувшей страну певице Алле Пугачевой.

Филипп Киркоров попросил Аллу Жигалову перестать писать грязные сплетни про Аллу Пугачеву. Несмотря на то, что он с ненавистью высказался в адрес тех, кто предал страну, персона Примадонны осталась для него неприкасаемой.

“Прекрати писать про Аллу. Оставь певицу в покое. Не надо обсуждать. Она уже столько сделала. В 2025 году будет 50 лет, как она певица номер один. В 75-м году она спела “Арлекино” и стала супер звездой. Ни одна певица в мире, ни одна певица в нашей стране 50 лет певицей номер один не было. Она одна во всем мире. Оставь ее в покое, пожалуйста. Пусть другие обсуждают, че ты лезешь? Оставь великую певицу в покое”, – сказал Киркоров.

Певец отметил, что Алла Пугачева легендарная певица, а также просто женщина, мать и бабушка с прекрасными детьми и внуками. Киркоров заявил, что Пугачева – гордость России, на ее песнях выросли все. Также Киркоров подчеркнул, что прожил с Пугачевой 10 лет

“Я знаю эту женщину очень хорошо, и я понимаю в какой-то степени ее поступок. Прекрасно понимаю”, – заключил Киркоров.


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