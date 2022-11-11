 

Потребуются расческа, мелки и немного терпения: креативный способ временно покрасить волосы в любой цвет без краски

11.11.2022, 22:45, Разное
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Окрашивание покупными красками, даже дорогими, зачастую портит волосы. К тому же выбранный цвет в последующем может быстро надоесть. Перекрашивание же приведет к еще большему повреждению волос. Одна из блогерш в соцсети показала, как покрасить волосы быстро, используя всего лишь цветные мелки.

Мелки и расческа

Чтобы изменить цвет свои волос, девушка взяла несколько двойных расчесок. Далее в каждую из расчесок блогерша вставила по цветному мелку. Затем девушка начала просто расчесывать волосы расческами с мелками.

После того как блогерша проводила по волосам расческой несколько раз, они окрашивались в цвет используемого мелка. При этом цвет на волосах был очень хорошо заметен. Проводя свой эксперимент, блогерша окрасила некоторые пряди волос в красный и синий цвет.

Совет

По словам девушки, смывается такой «краситель» в последующем без проблем. Однако обращаться с волосами, окрашенными подобным образом, блогер посоветовала осторожнее.

Трогать руками цветные волосы, окрашенные мелком, не стоит. Дело в том, что мелок очень сильно пачкает руки. Также подходит по словам блогерши такой способ окрашивания только для помещений. Зимнюю одежду мелки в любом случае испачкают очень быстро. Однако при этом способ предоставляет множество возможностей для реализации своих фантазий и создания самых необычных образов.


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