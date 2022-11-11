Модель с V-образным вырезом и до середины бедра: осенние трикотажные платья, напоминающие длинные свитера

Осенью огромной популярностью пользуются трикотажные платья-свитера. Они представлены в коллекциях многих дизайнеров, именно поэтому можно легко выбрать требуемый вариант. Вот несколько отличных и модных решений для каждой женщины, а также советы относительно того, как правильно их носить и с чем сочетать.

Добавить красивые аксессуары

В последние несколько лет трикотажные изделия занимают особое место в нашем гардеробе.

Отлично смотрится длинный свитер, который можно носить просто как платье. Среди современных вариантов можно выделить модели с оригинальным вырезом на спине, боках, с разрезом.

Чтобы добавить своему образу большую притягательность, стоит подобрать красивый и широкий ремень. Это поможет подчеркнуть фигуру.

Также нужно дополнить образ другими аксессуарами, такими как ожерелья или же крупные серьги.

Какую выбрать обувь

Платье-свитер выглядит очень стильно и современно. Оно отлично подходит как для повседневной носки, так и для вечеринки или даже праздничного мероприятия.

Можно выбрать для себя как модели, длина которых заканчивается в середине бедра, так и более короткие варианты. Однако, независимо от длины платья, хорошо смотрится оно вместе с ботфортами или же сапогами длиной до колена.

Также можно сочетать вязаное платье вместе с ботинками или ботильонами. В таком случае нужно надеть свитер с джинсами скинни или легинсами.

Если надеть черные ботильоны, то образ получится элегантным и сдержанным. Чтобы выглядеть эффектно, стоит дополнить свой наряд яркой обувью.

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С какой одеждой можно сочетать платье-свитер

Осеннее вязаное платье, как правило, имеет довольно интересную текстуру, именно поэтому дизайнеры делают модели максимально простыми.

Хорошо смотрятся модели свитера с круглым или же V-образным вырезом. Под них можно надеть тонкую водолазку, чтобы чувствовать себя комфортно и выглядеть при этом привлекательно.

В коллекциях многих модных дизайнеров представлены мини-платья, а также модели с разрезами по бокам. В таком случае можно сочетать их с брюками, шортами или же юбками. Хорошим получается сочетание с кожаными штанами. Это выглядит интересно и помогает создать совершенно новый образ. Это самый настоящий тренд этой осени.

Можно надеть удлиненный свитер вместе с платьем, выполненным в бельевом стиле.

В качестве верхней одежды хорошо подойдет пальто. Также интересно смотрится платье-свитер вместе с шубой, дубленкой и даже пуховиком.