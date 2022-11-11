«Переломный момент» – в Варшаве рады, что Киев разрешил эксгумацию тел польских жертв УПА

Согласие украинских властей на поиск и эксгумацию поляков, убитых на Украине во время Второй мировой войны боевиками УПА*, показывает, что Киев встал на путь исторического примирения, заявил глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик. Однако он уверен, что это долгий процесс и на его пути возможны «российские провокации». Об этом он рассказал порталу wPolityce.pl.



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В начале ноября украинские власти приняли решение разрешить поиск и последующую эксгумацию поляков, убитых на Украине во время Второй мировой войны «Украинской Повстанческой Армией»*. По мнению главы правительственной канцелярии Михала Дворчика, это крайне важное событие. «Надо помнить, что за последние 7 лет согласия на проведение этих работ не было. В польско-украинских отношениях историческая политика была серьёзной проблемой. Однако последний год принёс кардинальные изменения», — заявил он в интервью wPolityce.

Политик согласен с тем, что украинский конфликт поспособствовал сближению двух народов. «Необычайная открытость поляков и помощь украинцам — тем, кто искал убежища в нашей стране перед российской спецоперацией и оставшимся на Украине, — чрезвычайно сблизила поляков и украинцев. Появился очень большой потенциал для укрепления сотрудничества между нашими странами и, на мой взгляд, начался долгий, но очень чётко очерченный путь к решению многих существующих в польско-украинских отношениях проблем. В том числе самых болезненных — касающихся нашей общей истории», — отметил он.



Дворчик уверен, что такой курс отражает сознательную политику украинских властей, которые нацелены на укрепление отношений с Польшей. Они полны решимости медленно, но последовательно решать очередные проблемы, которые стояли на пути добрососедства. Он также напомнил о большом вкладе президента Анджея Дуды и премьер-министра Матеуша Моравецкого, как и ряда украинских политиков, в изменении восприятия темы Волынской резни.

«Я верю в то, что последние решения Киева выводят нас на совершенно новый путь. Путь, который со временем приведёт к решению если не всех, то абсолютного большинства польско-украинских проблем или напряжённых моментов в отношениях стран. Безусловно, это будет долгий путь, впереди ещё много виражей и поворотов, но это, по моему мнению, точно переломный момент», — подчеркнул Дворчик.

В беседе Дворчик обратил внимание на то, что от польско-украинских споров и напряжённых отношений всегда выигрывает РФ и использует это в своих политических целях. Он призвал проявлять осторожность и сдержанность в этом плане, потому что провокации могут не только не прекратиться, но и участиться.

«Сегодняшние украинские власти не только декларативно, но и путём конкретных решений и действий доказывают, что намерены урегулировать сложные вопросы в польско-украинских отношениях. Нам также необходимо проявить эмпатию к вопросам, поднимаемым нашими украинскими партнёрами», — резюмировал он в интервью wPolityce.pl.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории РФ (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).