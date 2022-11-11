Zeit – почти не окажет влияния на климат — китайские учёные оценили масштабы утечки метана из «Северных потоков»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не окажут значительного влияния на глобальный климат. К такому выводу пришли учёные из Китайской академии наук, пишет Die Zeit. По мнению исследователей, первоначальные оценки масштабов утечки оказались завышенными: они подсчитали, что в результате аварии в атмосферу было выброшено до 220 тыс. тонн метана, что эквивалентно выбросам в мировой нефте- и газодобыче за один день.



AP

Китайские учёные пришли к выводу, что взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не окажут значительного влияния на глобальный климат. В статье, опубликованной в пятницу в журнале Advances in Atmospheric Sciences, исследователи из Китайской академии наук подсчитали, что в результате аварии в атмосферу было выброшено до 220 тыс. тонн газообразного метана, передаёт Die Zeit.

Оценки исследователей опираются в том числе на спутниковые снимки высокого разрешения. Первоначально утечки оценивались в 500 тыс. тонн метана. По мнению китайских учёных, эти данные завышены.

Взрывы на двух нитях газопровода «Северный поток» и одной нити газопровода «Северный поток — 2» произошли в конце сентября. За несколько дней из повреждённых труб в море попало большое количество газа. Предполагается, что причиной аварии стала диверсия.

Авторы публикации утверждают, что в результате инцидента произошёл крупнейший задокументированный единоразовый выброс метана в истории человечества. Из-за утечки на подземном газовом месторождении в каньоне Алисо в Калифорнии в 2015 году, ранее считавшейся крупнейшей, в атмосферу было выброшено вполовину меньше метана.

Однако, считают учёные, числа следует рассматривать в сравнительной перспективе. Так, с 2008 по 2017 год мировая нефтегазовая промышленность ежегодно выбрасывала в атмосферу до 70 миллионов тонн метана. Количество газа, выброшенного в результате аварии на газопроводах, эквивалентно выбросам метана в нефте- и газодобыче за один день. Поэтому, по мнению исследователей, утечка на «Северных потоках» не оказала никакого ощутимого воздействия на климат.

Потепление в результате утечки метана из газопроводов настолько минимально, что его «невозможно почувствовать в экосистемах или в человеческом обществе», подытоживает физик Сяолунь Чен, руководитель исследования. Тем не менее учёный предупреждает: если человечество хочет достичь целей Парижского соглашения по климату, ему «следует избегать нанесения подобного ущерба инфраструктуре». После углекислого газа метан является вторым по значимости фактором, способствующим глобальному потеплению.

Зёнке Целе, эксперт мюнхенского Института физики Общества Макса Планка, также согласен с выводом исследователей: «Я думаю, что это абсолютная правда». По его словам, более негативное влияние на климат оказывают выбросы в течение длительного времени, а не единовременные утечки метана. Целе подчёркивает, что методы, использованные в исследовании, являются устоявшимися, хотя существуют и более сложные способы оценки выбросов и прогнозирования их воздействия на климат. В другой работе по утечкам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» учёные пришли к аналогичным выводам, пишет Die Zeit.