 

Мнение: Прибыльный Сбер, обязательный РуСтор и переименование Zara

11.11.2022, 22:00, Разное
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1. Дела у Сбербанка идут на лад. Компания по итогам этого года в плюсе (ссылка):
 
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что по итогам 10 месяцев Сберу удалось восстановить прибыльность: с начала 2022 года она превысила 50 миллиардов рублей. При этом, по его словам, в октябре банк заработал 122,8 миллиарда рублей. Об этом Греф сообщил на форуме Finopolis.

«Бизнес показывает хороший рост: розничный портфель с начала года прибавил 9 процентов, корпоративный — вырос на 11,9 процента без учета валютной переоценки. Ежемесячный объем выдач кредитов вернулся на докризисный уровень 2-го полугодия 2021 года», — сказал он.

Греф также рассказал, что банк стабилизировал качества кредитного портфеля. Он отметил, что в связи с этим доля просроченной задолженности по кредитам юридическим и физическим лицам оказалась даже ниже уровня конца 2021-го (2,2 процента от портфеля).

Кроме того, Сбербанк объявил, что вернулся к регулярному раскрытию информации и станет публиковать результаты по итогам каждого месяца. «Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес»,— заключил Герман Греф.

2. Отечественный аналог магазина приложений Google Play потихоньку доводят до ума (ссылка):

Российский магазин приложений RuStore станет обязательным для предустановки.

Сервис включен в список программ, обязательных для предварительной установки на электронные устройства в 2023 году. Он заменит программу для доступа к социально-значимым ресурсам App List.

Решение позволит обеспечить российским пользователям бесперебойный доступ к востребованным цифровым услугам и сервисам в условиях внешних ограничений.

RuStore разработан по поручению Михаила Мишустина. Его созданием занимались «ВКонтакте» вместе с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры.

Пока что, впрочем, Рустор ещё не решил две своих критичные проблемы. Во-первых, приложений по-прежнему слишком мало, около 10 тысяч против 3 млн у Гугла. Во-вторых, платных приложений по-прежнему нет. Для игр, например, это приговор.

3. Испанцы готовы согласиться даже на букву Z, лишь бы сохранить свой бизнес в России (ссылка):

Журналисты Mash раскрыли предполагаемые названия испанских брендов Zara и Bershka, которые вновь откроются в России. Пост опубликован в Telegram-канале издания.

По информации портала, Bershka получит название Br, а Zara — Z. Таким образом новые владельцы бизнеса хотят сохранить часть прежнего наименования, чтобы привлечь внимание клиентов. Известно, что помимо данных ретейлеров в страну вернутся и другие марки, входящие в состав компании Inditex. Среди них, в частности, Pull&Bear и Stradivarius.

Источник: Место для дискуссий


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