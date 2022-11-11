Мнение: Письмо: “Он такой чуткий”

Я не раз писала, что минус и слив – почти никак не связанные вещи.

Минус – это ваше влечение к человеку, оно может быть и в идеале должно быть взаимным.

Слив при минусе бывает тогда, когда на другой стороне плюс.

Но даже этого условия не достаточно.

Можно быть в дисбалансе, даже в большом, но не сливаться, что означает “держаться в границах”.

Для слива необходимо отсутствие самоуважения и плохие границы, как следствие: внешний локус и корона.

И вот это – достаточное условие для слива. То есть может не быть никакого минуса, может быть даже плюс, а слив все равно будет.

Давайте посмотрим в этом письме, как большой слив может быть не связан с минусом.

vesta_1212_l

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

В недавнем разборе Вы писали, что можно быть в минусе, но не сливаться. Я как раз в такой ситуации, в минусе, но пытаюсь не сливаться. Прошу помочь разобраться, какие ошибки я допускаю. И какие установки нужны для того, чтобы дальше общаться с этим человеком. Или я уже все испортила и не стоит продолжать?

(У автора большой баг Ученица, поэтому показывая одно, покажет нам противоположное. Дальше она опишет свой нарастающий слив со свистом. Нарастание слива мы с вами обсудим)

Познакомились мы на СЗ. По фото интересный мужчина (А.), в описании пара слов про путешествия и активный образ жизни. На фото катания на лыжах, на мотоцикле. Возраст примерно как я или год-два младше. Мне 45, для своего возраста выгляжу хорошо, в целом симпатичная, стройная. Люблю велосипед, поездки и прогулки. Спорт в меру, для поддержания формы, здоровья и для удовольствия. В разводе, 2 детей.

А: Привет, Не успеваешь скучать с молодым поколением?

Я: Добрый вечер) не поняла вопроса (смайлик)

А: про детишек :))) Растут то быстро 🙂 раз уже старшему столько

Я: Это да) с ними некогда скучать) А у тебя есть дети?

А: нет

Я: судя по фото есть собака

А: нет (смайлик смеется) Я не знаю зачем он ко мне на тренировку зашел и начал играть со мной )))) Дверь открытая была

Я: А что за тренировка?

А: Как нибудь расскажу если так тебе это интересно

Я: Почему как нибудь? Мне интересно узнать про тебя) Доброе утро) Я катаюсь на велосипеде, в долгие поездки не езжу. Но рядом по набережной или в парк очень люблю, даже в холодную погоду. А ты на лыжах катаешься?

(Вот тут уже начинается слив. Хотя минуса никакого у автора и в помине нет, они еще не познакомились с мужчиной. Но она сразу пошла на него в атаку, как будто это последний шанс в ее одинокой личной жизни. Мужчина не хотел рассказывать ей о себе, хотел сперва поболтать на светском уровне, чтобы понять, нужно ли ему это знакомство, но автор не дала ему ускользнуть. Она тут же заявила, что ей интересно узнать о нем все, что ему неохота рассказать, стала развивать активность по сближению, рассказывать о себе, причем откровенно ища возможность встретиться и прогуляться вместе. Опишите причины ее слива. Дальше слив будет только нарастать)

А: Ты к детям привязана, поэтому и не ездишь в долгие поездки. Да, на лыжах.

Я: Ты имеешь в виду велопоходы с ночевками? Не, дети тут ни при чем)) физическая форма моя такое не потянет. Это надо готовиться и тренироваться. Я имела в виду что рядом с домом люблю кататься в комфортном режиме. Захотелось – съездила. А вот далеко в другие районы не езжу. Просто многие катаются через полгорода))))

И так далее в неактивном режиме общались пару дней. Он часто сводил диалог к тебе секса.

(Это он общался в неактивном режиме, заворачивая все темы общения, а автор общалась в очень активном режиме и жалела, что нельзя быть активной за двоих. Какие факторы указывают на рост слива? Какие причины у роста слива?)

Например:

А: Что именно тебе не нравится??

Я: Мне все нравится (он лайкнул сообщение)

А: Что еще нравится? Напиши тогда

Я: Спать, гулять, отдыхать, заниматься, слушать, болтать, смеяться, думать… иногда)

А: Заниматься… (смайлик)

Я: ))))

А: Чем

Я: Много чем. Спортом например. Или рисовать. Читать. Играть

А: Блин, самое кайфовое не указала :))

Я: А ты чем занимаешься?

А: Отдыхаю

Я: Класс

А: А хочется движухи

Я: Уже поздно для движухи (был одинадцатый час ночи)

А: А тебе?

Я: хочу спасть) уже засыпаю)

А: Так отдыхай

Я: Спокойной ночи)

А: Почему ты не хочешь секса?

(увидела только утром это)

Я: Какой доброутренний вопрос))

А: (смайлики) То был вечерний

Я: (смеющийся смайлик) У нас все снегом замело) а у вас?

(Он откровенно скучает от ее стрекотни, но видя насколько сильно она вцепилась в него, предлагает ей то, с чем у него дефицит. Она радуется и рассматривает это как его шаги к общению, хотя он однозначно дает понять, что общение не интересно, особенно днем)

Потом у дочки начались каникулы, я уехала на дачу до конца недели, рассказывала ему что-то интересное. Он лайкал сообщения про хрустящие в лесу подмороженные листья, писал что мой рассказ похож на эротический.

(Ее паровоз продолжает свой ход несмотря ни на какие преграды. Он обходится только лайками в ответ на ее шаги, но она не унывает. Ее слив растет, потому что со временем она теряет все больше своей фигуры, разрушает своих ресурсов, а корона растет, чтобы этого не видеть. Какие ресурсы она разрушает и как? И как теряет фигуру?)

Я решила, что стоит вернуться в субботу, чтобы была возможность встретиться с А. в воскресенье. И пятницу я написала:

Я: А, мне было бы интересно с тобой познакомиться. Может в воскресенье увидимся?

А: Не знаю. Я боюсь, что ты просто не правильно меня можешь понять 🙂 Ты скорее всего здесь ищешь серьезных отношений. Я нет. Поэтому, наверное, и веду себя так раскованно

Я: Ты женат?

А: нет

Я: А что значит серьезные отношения? По твоему?

(Она умоляет его о встрече, он отнекивается. Но ей кажется, что у их отношений динамика, хотя динамика только у ее паровоза. Почему она не видит реальности?)

Дальше был диалог на эту тему. Ему было интересно обсуждать, много смайликов и быстрые ответы.

(Обычно с ней он просто молчит или отвечает через два часа)

Вот кусочек:

А: Так ты хочешь секса или нет? (куча смайлов)

Я: конечно хочу)) но с любимым человеком

А: … вот

Я: а не просто с симпатичным знакомым)

А: Наконец то подвели итог. Любимый человек – это уже привычки! А это уже привязанность

Я: И? Это уже серьезно для тебя и не подходит?

А: значит теряется смысл продолжать нашу переписку. Я не хочу обязательств.

(Отстань, пожалуйста, пишет ей он. Но нет. Здесь ее слив уже вырос до неприличного размера)

Я: я не вижу тут обязательств. Но видимо мы по разному видим.

А: Ты четко написала: с любимым человеком!!! А это возможно только в семье!!! Само слово говорит об этом.

Я: нет конечно) Любимый может быть и без семьи. Знаешь, наверное, то что хочешь ты и хочу я похоже по форме, но не похоже по наполнению. Внешне все так же. Два человека иногда встречаются, приятно проводят время, чаще секс, но и не только. Хотя может у тебя только секс между ними, не знаю )) Но я хочу влюбиться, а ты наоборот, не хочешь этого.

Но он продолжал писать, что то, что я пишу – это серьезные отношения.

А: Я не хочу это обсуждать… я секса хочу (куча смайлов)

Я: Согласна полностью) секс обсуждать странно

(Она продолжает его уговаривать встречаться. Он не хочет, но готов снизойти, если она пообещает ему, что все ограничится только разовым сексом. Как автор дошла до такого?)

А: куча смеющихся смайлов

Я: что ты смеешься:)?

А: классный диалог. Заводишь меня. Тебя это возбуждает?

Я: смайлик с поцелуем (было уже поздно, да и отвечать не хотелось, ушла спать)

А: Поприставал бы к тебе но ты не пишешь ничего. А какие то символы приходят я не понимаю их.

А: ну пиши же что-нибудь)

(Ее слив мотивировал его немного как КСЖ иногда мотивирует на секс все откровенно вульгарное и мазохистское. Она же в своей короне будет рассматривать это как его настойчивые предложения, хотя это его ответ на ее мольбы и уговоры)

Я (утром): Я уже спать легла) Доброе утро (смайлик с сердчеками). Как я поняла, мы с тобой оба ищем легкие отношения для удовольствия без напряга. Хотя немного отличается понимание “легких отношений”)) Познакомиться с тобой мне стало еще интереснее, но никаких гарантий что дальше тоже нет)) Как будет, так будет))

(Здесь еще одна ступенька вниз. И то, что она говорит с ним об этом безо всякой рефлексии и реальной оценки, увеличивает слив. Понятно почему?)

Дальше просто болтали всю субботу. Он ничего не написал про воскресенье, и я решила перенести отъезд в город на воскресенье днем, раз не встречаемся.

В воскресенье утром на мое доброе утро он ответил: “Специально попозже встал. Думал ты как раз приедешь. А ты еще даже не выезжала. Доброе утро!”

Я как раз собиралась, не увидела его сообщения. Когда приехала в город встретила друзей, зашли ко мне поболтать чаю попить. В итоге освободилась только в 4 часа, написала ему, спросила встречаемся ли сегодня. Он ответил: “А ты уже приехала??? Я еще по делам мотаюсь. Если только позже.”

В воскресенье мы так и не встретились. Он освободился поздно. Хотя в процессе писал, что я его обманула, не приехала. Я ответила, что “приехала и жду”.

(Здесь слив растет или пока на том же уровне?)

В итоге договорились и встретились в понедельник вечером, после его тренировки. Пригласил к себе домой, согласилась приехать ненадолго, познакомиться и массаж поясницы сделать. Но он был такой классный, и массажем дело не закончилось. Когда уходила начала вызывать такси, но он предложил подвезти до дома. У него хорошая дорогая машина, спросил про мою – моя обычная среднего класса. Встречались не у него дома (сказал что временно с ним живет племянник), а в другой квартире его семьи, которую они раньше сдавали, а теперь собираются делать в ней ремонт. В целом ничего про себя не рассказывал, но я и не спрашивала, так как видно было что не хочет.

(Она сделала ему массаж и выполнила все его условия, чтобы получить секс, даже ни о чем его не спрашивала, несмотря на сильное желание. Фигура автора у плинтуса сейчас или ниже?)

Предлагал остаться до утра, говорил, что хотел бы, чтобы я разбудила его утром.

Еще в воскресенье я писала ему, что на неделе свободна в понедельник или во вторник, а потом уже нет, только в выходные. В вторник ближе к вечером спросил, приеду ли я сегодня. Я приехала, пробыла до двух ночи. С ним очень хорошо, и он такой чуткий. Видно было, что и ему хорошо. Говорил “красивая фигура”, “какой кайф” и “сколько новых классных ощущений у него”. Но в начале встречи был косяк с моей стороны(. Я ошиблась в адресе, и приехала не к его дому. Пришлось идти пешком, и когда я подошла к подъезду, телефон разрядился. Я по памяти позвонила в домофон, и попала к его соседям. Они сказали, что таких тут нет. Хотела уже ехать домой, но вспомнила, что есть второй телефон, установила на него приложение и смогла посмотреть в чате адрес. За это время он кучу сообщений в чат написал, что соседи знают его родителей (он слышал звонок домофона туда), что это все плохо, чтобы я как мышка прошмыгнула и т.д. Был явно расстроен этой ситуацией.

(Косяк видит, но не видит в этом эпизоде новый слив. Опишите ей)

Еще такой был важный момент: валялись болтали, и он рассказал о своей фантазии. Сначала просто как-будто такие случаи были в его жизни. А позже между делом предложил такое мне. Я не захотела и отказалась. Предложил еще раз и больше тему не поднимал.

Когда я уезжала, сказал написать, как доберусь домой.

Я (вечером): Дома (сердечко). Спокночи

Я (утром): Доброе утро) не проспал? (в понедельник он все проспал, проснулся только в 14 часов, смеялся над этим)

А: Привет нет умчал

Я: хорошего дня)

А: спасибо взаимно

Я: (днем): так странно.. Я по тебе уже соскучилась)

А: Ой ей ей

А: нельзя /)))

Я (вечером после работы): )) Обнять бы тебя сейчас

Я (утром, это был четверг): Доброе утро) как ты?

Но вот уже пятница, а он так и не ответил. Важный момент, что мы продолжаем общаться в чате на СЗ. Он не предложил обменяться телефонами или перейти в мессенджер, я тоже не стала предлагать в свете его слов “без обязательств”.

(Важный момент, что он не дал номера телефона, встречался с ней в квартире, где идет ремонт, но самый важный момент – это то, что он уже вообще перестал отвечать и думает, как бы от нее совсем отвязаться)

Не знаю, что будет дальше. Может быть так и не напишет больше. Может быть к выходным напишет, когда знает, что у меня будет свободное время. Он мне понравился. Вижу его желание не сближаться. Он честно обозначил свою позицию. Но решила попробовать, может получиться вырастить СЗ. Хочется, чтобы ему было хорошо со мной, если он захочет общаться дальше.

(Автор пробует вырастить СЗ сливами со свистом)

Какие ошибки я совершила? Как исправить тот косяк с соседями? Как не сливаться, находясь в минусе и в таких отношениях “секс без обязательств”?

(У автора нет никакого минуса. На месте этого мужчины мог быть абсолютно любой, ей все равно кому сливаться. Почему так?)

Да, наверное тоже важный момент, когда обсуждали эту тему, я сказала, что для меня важны только две вещи. Первое – близость, особая симпатия, то, что я имела в виду под словами “любимый человек”. Второе – отсутствие налево.

Спасибо за блог и курсы!

(Вот такой вам еще вопрос, друзья. Если бы автор сразу согласилась на секс и приехала бы к мужчине, был бы ее слив меньше или был бы больше, чем сейчас?)