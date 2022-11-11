 

Последняя воля: Катя Лель успела ставить завещание

11.11.2022, 21:45, Разное
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Дочь певицы – Эмилия Кузнецова – родилась 8 апреля 2009 года. Ей же, по всей видимости, и достанется добро знаменитой матери, накопленное за 23 года (в 1998 году выпустила дебютный альбом “Елисейские поля”).

“Я знаю много случаев, когда человек доживал до преклонного возраста и не думал о том, кто будет его наследниками и как они получат деньги и квартиры, – вздыхает Катя. – Я же считаю, что этим нужно озаботиться как можно раньше. Поэтому написала завещание еще два года назад”.

“Я разумный человек, понимаю, каким трудом это все зарабатывается, поэтому и хочу, чтобы мой ребенок жил в защищенном мире и получил то, что он заслуживает”, – объяснила Катя свою волю.

Что же сподвигло звезду? “Постоянные перелеты, поезда, непредсказуемая жизнь, – перечисляет Катя Лель. – А мне хочется, чтобы моя дочь знала: мама и папа ей что-то оставили”. При этом оставила ли она что-то старшей сестре Ирине, которая работает у артистки директором, Катя ничего не сообщает.


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