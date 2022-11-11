 

“Вызывайте санитаров”: лакающую из собачьей миски и Мадонну сняли на видео

11.11.2022, 21:45, Разное
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64-летняя певица Мадонна шокировала фанатов странным и даже неадекватным поведением. В Сети появилось видео, на кадрах которого артистка лакает из собачьей миски и валяется по полу в грязном гараже.

Миллионы подписчиков артистки оказались озадачены такими кадрами. Ведь раньше американская певица Мадонна только разве что показывала полуобнаженное тело, что в ее годы тоже выглядело весьма странно.

День ото дня ролики Мадонны становятся все более странными. Поклонники решили, что певица сошла с ума, когда начала яростно и вызывающе лакать из миски.

“Вызывайте санитаров: 64-летняя пациентка Мадонна не в себе. Она пьет из собачей миски и катается по полу в гараже, заставляя снимать это на видео”, – говорится в сообщении телеграм-канала “Только никому…”

Ранее певица Мадонна прочитала на камеру рэп в прозрачном топе, продемонстрировав всем фанатам глубокое декольте. Многие поклонники признали, что Мадонна уже перепробовала все, и теперь ей нечем привлечь внимание публики. Возможно это крик отчаяния бывшей когда-то иконой стиля артистки. Фанаты отметили, что Мадонне пора уходить на пенсию.


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