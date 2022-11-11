 

Швейцарец упал в чан с расплавленным металлом и выжил

11.11.2022, 21:30, Новости дня
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В Швейцарии работник одного из местных предприятий рухнул в чан с расплавленным алюминием, но смог выжить, сообщили в швейцарской полиции.

Инцидент произошел в городе Санкт-Галлен с 25-летним электриком, он провалился в чан с расплавленным металлом по колено, температура алюминия достигала 720 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции.

Мужчина сумел подтянуться и встать на ноги, он получил обширные ожоги и травмы. Его доставили в больницу.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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