Швейцарец упал в чан с расплавленным металлом и выжил
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В Швейцарии работник одного из местных предприятий рухнул в чан с расплавленным алюминием, но смог выжить, сообщили в швейцарской полиции.
Инцидент произошел в городе Санкт-Галлен с 25-летним электриком, он провалился в чан с расплавленным металлом по колено, температура алюминия достигала 720 градусов, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение полиции.
Мужчина сумел подтянуться и встать на ноги, он получил обширные ожоги и травмы. Его доставили в больницу.
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