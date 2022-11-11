Зеленский: В Херсон не будут пускать СМИ «из-за необходимости разминирования»

Украинские власти пока не намерены пускать журналистов в Херсон из-за якобы необходимости разминирования, сообщил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале, сообщил, сейчас, когда разминирование еще даже не началось, Украина не может обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон. По его словам, нужно разминировать хотя бы базовые коммуникации, проверить основные объекты, передает ТАСС.

Напомним, командующий Объединенной группировкой войск в районе спецоперации Сергей Суровикин доложил главе Минобороны Сергею Шойгу, что российские военные займут подготовленные в инженерном отношении позиции на левом берегу Днепра. Шойгу отдал приказ об отводе войск за Днепр.

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