СМИ: Перед ЧП на «Северных потоках» возле них заметили неопознанные суда с отключенной локацией

Аналитическая фирма SpaceKnow сообщила, что зафиксировала два неизвестных суда, у которых были отключены датчики локации возле «Северных потоков» в дни перед терактом на трубопроводах, пишет издание Wired.

По данным аналитиков, суда в длину были от 95 до 130 метров. Они проходили в нескольких метрах от мест утечек на трубопроводах. Утверждается также, что они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общие данные, сообщил глава и сооснователь компании Джерри Яворницки, передает РИА «Новости».

Компания утверждает, что провела анализ спутниковых снимков за 90 дней, прошли за это время 25 различных судов, у 23 из них системы опознавания были включены. Отмечается, что компания передала полученные ей данные официальным лицам в НАТО.

Напомним, 26 сентября на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были зафиксированы взрывы. Президент Владимир Путин подчеркивал, что ЧП на «Северных потоках» – это очевидный теракт.

Ранее сообщалось, что Дания разрешила Nord Stream обследовать место теракта на «Северных потоках».

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