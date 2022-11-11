Количество и качество: в чем, собственно, разница между простым шампунем из магазина и дорогим фирменным

Кто из нас не задавался вопросом, действительно ли мы получаем больше пользы для волос, когда тратим деньги на дорогой шампунь? В чем реальная разница между дорогим салонным шампунем и тем, что можно купить в обычном супермаркете?

При ближайшем рассмотрении ингредиенты салонного шампуня и продукта недорогого бренда выглядят очень похожими. Согласно исследованиям дорогой продукт может действительно содержать ингредиенты более высокого класса, но так ли это необходимо для мытья здоровых волос?

Все дело в концентрации и качестве

Потребители, которые сравнивают состав шампуней из салона и из магазина, не заметят больших различий, кроме их цены. Тем не менее концентрация определенных ингредиентов может быть выше в шампунях для салонов красоты, а шампуни из магазина в некоторой степени содержат различные наполнители. Вы также платите за фирменный аромат, когда тратите больше средств на люксовый бренд.

Вернемся к вопросу о том, работает ли салонный продукт лучше, чем его магазинный аналог. В конечном итоге ответ может заключаться в концентрации общих ингредиентов в каждой рецептуре.

Мнение профессионала

Знаменитый стилист и владелец салона Оскар Бланди рассказывает, что, когда вы покупаете шампунь в магазине, вы, конечно, платите меньше, но вы также получаете менее концентрированную формулу. «Возможно, вам придется использовать больше продукта, чтобы получить желаемый результат», – отметил он.

Итак, посчитаем. Если вы тратите больше денег на продукт из салона, но вам приходится использовать меньше для достижения желаемого результата, эффект заключается в том, что в долгосрочной перспективе вы не будете тратить больше. Бланди считает, что салонные шампуни будут лучшим выбором, поскольку их эффективность доказана профессионалами.

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Заключение

Есть много более дорогих шампуней и кондиционеров, которые абсолютно меняют ситуацию, если у вас больные или непослушные волосы. Вам будет трудно найти лучшие альтернативы. Тем не менее многие из более дешевых вариантов по-прежнему очень эффективны сами по себе.

Все зависит от вашего типа волос. Если они нормальные: не сухие и послушные, то обычные шампуни и кондиционеры вам отлично подойдут. Достаточно просто содержать волосы в чистоте.

Однако некоторым людям с очень сухими или проблемными волосами может быть выгоднее купить средство более высокого качества. В любом случае выбор остается за вами, ведь как в универмагах, так и в салонах есть продукты любой ценовой категории.