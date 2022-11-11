 

Количество и качество: в чем, собственно, разница между простым шампунем из магазина и дорогим фирменным

11.11.2022, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Кто из нас не задавался вопросом, действительно ли мы получаем больше пользы для волос, когда тратим деньги на дорогой шампунь? В чем реальная разница между дорогим салонным шампунем и тем, что можно купить в обычном супермаркете?

При ближайшем рассмотрении ингредиенты салонного шампуня и продукта недорогого бренда выглядят очень похожими. Согласно исследованиям дорогой продукт может действительно содержать ингредиенты более высокого класса, но так ли это необходимо для мытья здоровых волос?

Все дело в концентрации и качестве

Потребители, которые сравнивают состав шампуней из салона и из магазина, не заметят больших различий, кроме их цены. Тем не менее концентрация определенных ингредиентов может быть выше в шампунях для салонов красоты, а шампуни из магазина в некоторой степени содержат различные наполнители. Вы также платите за фирменный аромат, когда тратите больше средств на люксовый бренд.

Вернемся к вопросу о том, работает ли салонный продукт лучше, чем его магазинный аналог. В конечном итоге ответ может заключаться в концентрации общих ингредиентов в каждой рецептуре.

Мнение профессионала

Знаменитый стилист и владелец салона Оскар Бланди рассказывает, что, когда вы покупаете шампунь в магазине, вы, конечно, платите меньше, но вы также получаете менее концентрированную формулу. «Возможно, вам придется использовать больше продукта, чтобы получить желаемый результат», – отметил он.

Итак, посчитаем. Если вы тратите больше денег на продукт из салона, но вам приходится использовать меньше для достижения желаемого результата, эффект заключается в том, что в долгосрочной перспективе вы не будете тратить больше. Бланди считает, что салонные шампуни будут лучшим выбором, поскольку их эффективность доказана профессионалами.

Денежное дерево радует пышным цветением: мой секрет в уходе за листьями
“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой
Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Заключение

Есть много более дорогих шампуней и кондиционеров, которые абсолютно меняют ситуацию, если у вас больные или непослушные волосы. Вам будет трудно найти лучшие альтернативы. Тем не менее многие из более дешевых вариантов по-прежнему очень эффективны сами по себе.

Все зависит от вашего типа волос. Если они нормальные: не сухие и послушные, то обычные шампуни и кондиционеры вам отлично подойдут. Достаточно просто содержать волосы в чистоте.

Однако некоторым людям с очень сухими или проблемными волосами может быть выгоднее купить средство более высокого качества. В любом случае выбор остается за вами, ведь как в универмагах, так и в салонах есть продукты любой ценовой категории.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02.21 / Уровень одобрения Путина среди молодежи за год упал на 18 процентов

21.01.22 / Аркадий Ротенберг решил назвать свой апарт-отель «Президентский дворец»

07.08.20 / Мнение: Пещерные новации в старом театре

15.07.22 / Новый бизнес: Тимати прибрал к рукам известную сеть

25.05.21 / Что рост, прибыль и стоимость Vimeo говорят нам о рынке онлайн-видео

14.06.21 / “Съедаете” счастье и успех ребенка: почему нельзя доедать за детьми и почему их самих не стоит заставлять это делать

29.09.22 / Экс-конгрессвумен Тулси Габбард предупредила об угрозе «ядерного холокоста»

28.11.21 / Россия закрывает границы из-за смертоносного штамма коронавируса из ЮАР

19.11.21 / Брэдли Купер наконец-то опроверг слухи о своей измене Ирине Шейк с Леди Гагой

25.11.21 / Личное: “Искры через столько лет”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика