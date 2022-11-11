Мнение: О том, как брат пошёл на брата из-за этой сво…

Всё то страшное, что творится сейчас промеж Украиной и Россией, помимо геополитического, имеет ещё одно измерение — главное. Чисто человеческое. О чём мы тут часто забываем в спорах…

Брат пошёл на брата… © И это не метафора. Миллионы украинцев имеют родственников в России, порой очень близких. События 24 февраля и всё последующее танковыми гусеницами проехались по их «родственным» отношениям. Как это случилось с двумя братьями, к слову, священниками — Иосифом и Василием.

Отец Василий (Иванчук) служит в приходе под Харьковом. Его брат Иосиф — священнослужитель одного из приходов под Москвой. Они погодки, оба прошли школу Советской армии в годы распада Советского Союза, оба в студенчестве жили в Харькове на северо-востоке Украины, и оба стали священниками в период духовного возрождения, когда атеистическая коммунистическая империя рушилась.

Но если Василий ушёл с военной службы, посчитав, что «дедовщина» в советской армии отражала неблагополучие в обществе, то Иосиф вспоминает о русскоязычном товариществе, которое позже было разрушено крахом #СССР, оторвавшим Украину от России и позволившим Западу воспользоваться этим. Он называет себя русским и восхваляет новые храмы, построенные при президенте Владимире Путине, как доказательство того, что #Россия занимает высокое моральное положение. До начала спецоперации братья порой спорили друг с другом, но всё же в духе заветов Христа они ставили братскую любовь выше всех разногласий.

Всё изменилось в один день.

Ракета ударила по старой церкви под Харьковом в начале марта, осыпав стены осколками и разбив золотые канделябры. Отец Василий отправил фотографии повреждений Иосифу с осуждением, как он выразился «российского удара». Отец Иосиф позвонил брату и первым делом спросил, откуда тот знает, что виноваты русские, а не украинцы. Василий повесил трубку и заплакал. Последующие два месяца он не разговаривал с братом.

Конфликт между братьями, которые родились и выросли на западе Украины и говорят по-украински, является лишь одним примером разногласий, затрагивающих многие украинские и российские семьи. Для 59-летнего Иосифа, который переехал в Россию в 1989 году, нынешний конфликт — это священная борьба за возвращение «исторически русских земель». Для младшего Василия, оставшегося на украинской земле, это «варварское преступление, поддерживаемое ложью Кремля». И с каждым днём трещина в отношениях между братьями углублялась всё больше.

Василий говорит, что ему трудно понять, почему Иосиф отрицает вину России, несмотря на ужасные кадры разрушений в Харькове, которые он регулярно присылал брату по WhatsApp. Но Иосиф считает, что гибель украинских гражданских лиц — это прискорбный побочный эффект российских ударов по военным объектам, и уверен, что Василий не видит ситуации во всей полноте. «Всё, что происходит с Украиной, — это Божье наказание” — говорит он. — Нацисты проводят этнические чистки и постоянно целятся в нас».

Родные описывают Иосифа как доброго человека и настоящего христианина. Он помогает всем, чем может, украинским беженцам. Но в отношении многих событий у него — «слепое пятно». А его слова о фашистском правительстве в Киеве, устроившем «геноцид» жителей восточной Украины, отражают нарративы, продвигаемые российским госТВ. Которое он смотрит регулярно, хотя читает и украинские новости в Telegram.

Ещё раз братья поговорили в мае, на День рождения Василия. Позвонил Иосиф. Он 20 минут молча слушал брата, который рассказывал, как на его глазах взрывная волна убила одного из прихожан, 30-летнего мужчину, который просто гулял в парке с маленьким сыном. И как ребёнка она убила тоже, а потом он служил панихиду по обоим и не смог найти ответа на вопрос горюющей матери и вдовы «За что?». Выслушав всё это, старший брат сказал, что им тоже нелегко: закрылся McDonald’s, где подрабатывали два его сына, и с деньгами стало туговато (впоследствии оба устроились во «Вкусно и точка»).

Василий надеялся, что хотя бы личные тяготы заставят брата «прозреть». Но когда 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, Иосиф сказал, что он будет гордиться, если один из его трёх сыновей будет призван в армию. «Страну надо защищать», — сказал он брату. И тоненькая ниточка отношений между ними вновь прервалась…

Иосиф надеется всё же, что брат его однажды поймёт и примет. Он надеется вернуться в Харьков, когда между странами установится мир. Но Василий говорит, что ему трудно простить русских за ту боль, которую они причинили его стране. «Это мой долг как священника и христианина — простить своих врагов. Но я не уверен, что смогу, — признаётся он. — Я не могу заставить своё сердце сделать это: слишком большая рана»…

Такая вот #история, рассказанная WSJ. По всей видимости, одна из многих тысяч, в тишине происходящих сейчас.

Наверное, время лечит даже тяжёлые раны. Потомки тех, кто в 1942-м читали взахлёб «если можешь убить — убей!», не испытывают сегодня ненависти к немцам. Но для этого и сами немцы очень сильно постарались. Память о Битве на Косовом поле не мешает сербам посещать Анталью и Стамбул, а сербскому премьеру — говорить о «золотом веке» в отношениях двух стран. Но есть и другие примеры. Армения и Турция, Китай и Япония, Польша и Россия.

Что будет в случае Украины и России?

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