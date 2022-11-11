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Почему до сих пор неизвестно, чем закончился скандал с олимпийским допингом фигуристки Камилы Валиевой.

Фигуристка Камила Валиева продолжает выступать на российских турнирах, хотя в допинговом олимпийском деле с ее участием точка до сих пор не поставлена. Объясняем, почему так происходит, и рассказываем, что вообще творится за кулисами спортивного ледового театра

Ученица Этери Тутберидзе, превратившаяся в фигурантку самого громкого допингового скандала на Олимпиаде-2022 в Пекине, без былого блеска (с падениями и дурным скольжением) выигрывает внутренние этапы Гран-при в Москве и Казани (от международных стартов, как вы знаете, РФ отстранена). Выигрывает, потому что конкурентов у нее, по сути, нет. Да и вообще, все наши примы постепенно двигаются по направлению от катка.

Саша Трусова, завоевавшая на Играх серебряную медаль, после ухода от Тутберидзе к Светлане Соколовской, похоже, просто перестала серьезно тренироваться и занимается личным счастьем с Марком Кондратюком. Олимпийская чемпионка Анна Щербакова замечательно ведет шоу «Ледниковый период» вместе с Алиной Загитовой и Алексеем Ягудиным и вряд ли захочет вернуться к соревнованиям. Алена Косторная восстанавливается после операции на бедре. Не совсем здорова и Елизавета Туктамышева, обещавшая порадовать публику в середине ноября. Ну а подрастающее поколение еще не имеет нужного авторитета перед арбитрами, которые судят Валиеву по другим (и тут нет ничего удивительного) правилам.

Впрочем, и поклонники Камилы, и просто любители фигурного катания не могут понять, почему она продолжает выступать, если расследование допинговой истории все еще не закончено?

А действительно, почему? Давайте вспоминать и разбираться.

…В декабре 2021 года в пробе Валиевой был обнаружен триметазидин. Но всплыла это неприятная подробность только на китайской земле в феврале 2022-го, причем за сутки до того, как должно было состояться награждение наших фигуристов золотыми медалями за победу в командном турнире. Торжественную церемонию, разумеется, перенесли (она до сих пор не состоялась, хотя результаты командника так и не пересматривались). Фамилия вляпавшейся выяснилась довольно быстро, хотя Этери Тутберидзе и ОКР (Олимпийский комитет России) тогда не сразу признали, что под колпаком оказалась именно Валиева. Тем не менее после экстренных заседаний и слушаний Камилу допустили до личного турнира, в котором ей хватило нервов и сил на короткую программу (1-е место), но не хватило на произвольную: юная фаворитка Игр, не выдержав психологического давления, уступила в итоге даже бронзу японке Каори Сакамото…

Российская пропаганда, само собой, обвинила «проклятый Запад» и врагов из МОК: мол, убили воздушную и уникальную школьницу, которой непонятно какими путями попало в организм крохотная часть дедушкиного лекарства, абсолютно не помогающее лихо взлетать и плавно приземляться. Президент ФФККР (Федерация фигурного катания на коньках России) Александр Горшков назвал те события вокруг спортсменки травлей и заявил, что в честности 15-летней девочки не сомневается.

Я же писал тогда и скажу сейчас: Валиеву в употреблении допинга я не считаю виноватой. Но она попалась.

И кого тут винить — вопрос риторический. Деда, маму (плохо помывшую посуду), тренершу (слабо осуществлявшую контроль над подопечной в самый важный период карьеры), врача команды (не объяснившего девочке последствия приема любой пищи из «чужой» посуды).

А может, все куда темнее и прозаичнее?.. Ну да ладно. Камила, проиграв главный старт своей жизни, поплакала тогда вволю. Злой МОК награждение победителей командника, как уже отмечалось, отложил до лучших времен. Но лучшие времена, как известно, так и не наступили…

…С тех пор делом Валиевой занимается РУСАДА (Российское антидопинговое агентство). Причем занимается в закрытом режиме. В сентябре было объявлено, что решение якобы принято. И вердикт вот-вот огласят. Но уже ноябрь, а его «вот-вот» не выносят. Загвоздка еще и в том, что Камила является «защищенным лицом», так как антидопинговый регламент она нарушила в 15 лет, а, по правилам, всю информацию относительно несовершеннолетнего лица (пусть ей сейчас уже 16) разрешено скрывать. Но, как говорится, сколько можно?

По логике, пойманный на допинге атлет выступать на арене не должен.

Но, с одной стороны, Камилу никто вроде бы не отстранял (даже временно), а с другой стороны, как считают юристы, срок наказания, если он и был (не забывайте, что разбирательства идут в закрытом режиме), мог уже и закончиться.

Есть версия, что Валиеву даже полностью оправдали. Поэтому она, веселая и радостная, зажигает на льду.

Но прояснить доподлинно все детали нереально. Этери Георгиевна и Камила молчат. «Я ни на какие такие вопросы отвечать не буду», — бросила Валиева журналистам на столичном этапе Гран-при. РУСАДА молчит еще сильнее. И это, безусловно, очень странно. И наводит на определенные мысли. К слову, Тутберидзе и весь ее тренерский штаб с врачами рискуют также схлопотать дисквалификацию, поскольку распространение допинга среди несовершеннолетних, по российским законам, считается уголовным преступлением… Правда, в такую подножку от своей же организации верится с трудом.

Вероятно, РУСАДА что-то там колдует, пытаясь найти доказательства того, что триметазидин попал в организм спортсменки исключительно с «помощью» дедушки, а не врача. Или в принципе тянет кота за хвост, чтобы выиграть время (в декабре, мол, истечет 12 месяцев с момента взятия той пробы, и Валиева официально вздохнет спокойно, так как больше года «отсидки» ей вряд ли светило бы). Да и в случае оправдания, что называется, под занавес подавать апелляцию нашим противникам, мечтающим «озолотиться», будет уже поздно…

Но на нашу беду очнулся президент WADA (Всемирное антидопинговое агентство) Витольд Банька, заявивший на днях следующее:

«Мы обеспокоены задержкой в деле Камилы Валиевой и официально уведомляем РУСАДА: если загадка не будет оперативно разрешена, WADA напрямую обратится в Спортивный арбитражный суд».

Его поддержал и глава МОК Томас Бах. Поскольку, согласно кодексу, у РУСАДА было ровно полгода на все расследование. Кто-то спросит: а почему этим ребусом занимается РУСАДА? Потому что декабрьская проба Валиевой была взята именно этой конторой. И поэтому WADA вмешиваться во внутреннюю кухню не имеет права. Но WADA начало поторапливать. Почему? Потому что из-за Валиевой, напоминаю, подвисли результаты олимпийского командника.

И вот тут начинается самое сложное. И не только для РУСАДА, которое, яснее ясного, не хочет становиться палачом собственной спортсменки и лишать таким образом всю команду заработанного золота. Кто-то мне обязательно возразит: «Но ведь Валиева сдавала пробы во время Игр-2022 в Пекине. Все они были чистыми, а, следовательно, никакого преимущества над конкурентами она не имела…». Так и есть. Иначе ее бы и не допустили до личного первенства. Но не забывайте и другой факт: если бы положительную декабрьскую пробу Камилы словили бы вовремя, она бы вообще не попала на Олимпиаду! И получается, что в командном турнире держал конек спортсмен, которого не должно было быть там в принципе… А что указано в правилах?

Дисквалификация одного бойца влечет дисквалификацию всей дружины.

И вот теперь представьте, в какой ситуации находится РУСАДА, на которую давит и WADA, и собственная страна, ждущая исключительно оправдательного приговора. А если, простите, снять вину никак не получается… А если МОК и WADA приказали РУСАДА в результате дела Валиевой вообще расследовать весь, если можно так выразиться, салон и кузов нашей «хрустальной» машины (как едут к медалям, что едят в дороге, чем лечатся). Ну, вы понимаете. Да, это лишь предположение. Но РУСАДА, которое, ко всему прочему, могут вскоре и распустить за ненадобностью, по любому между двух огней. Как и Валиева. Ведь товарищи по золотой (пока еще) команде живут сейчас в мучительном ожидании. И Камилу, полагаю, вряд ли простят (для многих, скорее всего, эти медали могут оказаться последними в спортивной жизни), если…

При этом хороший для нашей Федерации вердикт РУСАДА (если таковой и будет вынесен) вообще не несет никаких гарантий того, что Валиева, как и Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, будут повторно официально признаны олимпийскими чемпионами, и им отправят-таки по почте долгожданные золотые медали. Так как,

во-первых, второе место заняли американцы, которые, будьте уверены, не оставят попыток оспорить русскую викторию в любом случае. А, во-вторых, сейчас, после февраля, время каких-либо законов вообще закончилось.

Мы существуем нынче по правилам, которые меняются каждый час, а на то, что прописано в Хартиях (спортивных и неспортивных), обращать внимания уже не стоит.

И не стоит удивляться, если WADA и МОК, не дождавшись от РУСАДА валиевского вердикта, отдадут-таки дело в CAS (Спортивный арбитражный суд в Лозанне). А там уж — как фишка ляжет. Иногда CAS нас выручал: снижал установленные WADA и МОК санкции, оправдал 28 наших атлетов, получивших обвинения в допинге на основании приснопамятного доклада Ричарда Макларена; да и в феврале независимые судьи встали на сторону Валиевой, допустив фигуристку до личных соревнований. А иногда и топил…

Но мне почему-то кажется, что во всей этой уже смахивающей на трагифарс историей (девчушка с незакрытым допинговым делом катается, смеется и молчит) будут разбираться еще довольно долго.

И еще. Камилу Валиеву при любом раскладе «партия» в беде не оставит. Звездочка, железно выигравшая на сегодняшний день только чемпионат РФ и чемпионат Европы в Таллине-2022, наверняка будет вести скоро какое-нибудь шоу или даже участвовать в политической жизни страны. Однако всем тем честолюбивым дублерам с косичками и хвостиками, которые еще только готовятся заменить своих кумиров, в будущем (когда наш спорт вернут на мировую арену) будет неимоверно трудно катиться к рекордам и медалям. Просто потому, что каждую русскую девчонку на коньках теперь обязательно будут в чем-то подозревать.

Андрей Успенский, корреспондент «Новой Газеты»

P.S. Вечером во вторник WADA все-таки передало дело Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд

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