 

Нашла собачью миску и пьёт – Личное мнение

11.11.2022, 20:45, Разное
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Вот вы знаете, несмотря на нервные срывы Бедросовича, живём мы всё-таки хорошо.

А них там, в Голливудах этих, воду из собачьей миски пьют.


Фото: Соцсети

Исполнительница Чикконе, известная под сценическим псевдонимом Мадонна, исполнила трюк.

Надела что-то на себя несуразное, а потом ка-а-ак встанет на четвереньки, и давай воду лакать из собачьей миски.

Что в этот момент думала гражданка Чикконе, неизвестно. Чем думала — тоже непонятно.

Нет, собака, конечно, друг человека. Я собак, например, очень люблю. У меня даже есть собака — к ней прилагается миска. Даже две миски. Но у меня почему-то никогда не возникало желания хоть из одной из них попить.

Да и сама собака вряд ли была бы рада, если б её миску кто-нибудь присвоил.

Не знаю, где взяла Луизка миску, не спрашивайте даже. Может, у неё тоже собака есть? Вот ведь удивился пёсик, наверное, глядя, что вытворяет хозяйка.

И, главное, зачем? Кружки нет? Или просто из-под крана нельзя? Или из бутылочки. Вариантов — масса, но баб Луиза почему-то выбрала миску.

Удивить, видать, мировую общественность решила.

Хочется спросить: что ж ты, баба Луиза, совсем эпатажная стала? На сцене её ещё хоть как-то можно понять. Но дома? Зачем же из миски пить? Для какого-такого образу-эпатажу?

Странно это всё. И поклонники недоумевают. Не доросли, наверное, до контента.

Источник: Лена Миро


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