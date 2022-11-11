Мнение: Насколько Путин увеличил население России, универсальное пособие на детей и рост пособия для матерей

1. Блогер Genby изучил старые прогнозы ООН, и выяснил, что благодаря политике Владимира Путина население России в 2022 год оказалось на десятки миллионов человек выше ожидаемого (ссылка):



Вышел доклад ООН «Перспективы народонаселения мира – 2022». Такие доклады ООН выходят каждые 2 года. В данных докладах меня всего интересуют прогнозы по среднему варианту. В этом докладе такие цифры: На 2025 год – 143,72 млн, на 2050 –133,354 млн человек по среднему варианту прогноза.

Конечно набежали всепропальщики и начали рассказывать про ужасную политику Путина в докладе ООН по демографии.

Между тем, насколько выдающейся эта политика была при Путине, можно показать одной картинкой из такого же доклада ООН 2000 года. [По старому прогнозу] сейчас, в 2022 году, должно было остаться 128 млн человек. в 2025 – 125,68 млн. В 2050 году – 104,26 млн.

Если сейчас к 2050 году обещают 133,35 млн человек, то до прихода Путина к 2050 году обещали 104,26 млн. Таким образом, Путин спас в России 29,096 млн человек.

Кстати в 2003 году прогноз населения от ООН обещал к 2050 году России 101,456 млн человек.

Похоже, что с учётом недавнего присоединения к России новых территорий указанные прогнозы ООН уже устарели, да и вообще, Россия в последние 20 лет неизменно показывает лучшие показатели, чем от неё ожидают ооновские демографы. Вполне вероятно, к 2050 году наше население даже вырастет.

Катастрофические сценарии демографического обвала, маловероятные в России, угрожают, скорее, некоторым нашим соседям. Но и у нас демография остаётся серьёзной проблемой. Для надёжного экономического роста, для защиты границ нам нужно достаточно большое население.

2. В России продолжают совершенствовать систему пособий для семей с детьми. Вот какие планы в сентябре озвучил премьер Мишустин (ссылка):



Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в России с 1 января 2023 года введут универсальное пособие для семей с низкими доходами. Его слова приводит ТАСС.

Председатель правительства добавил, что новое пособие объединит несколько действующих выплат. «Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», — уточнил он.

Премьер также указал, что универсальное пособие включит выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Вместе с тем, пособие будут назначать и нуждающимся россиянкам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

3. В ближайшие годы в России увеличат максимальный размер пособия по беременности и родам (ссылка):

Максимальный размер пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до 1,5 года вырастет до 2024 года в полтора раза в сравнении с 2022 годом. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета Социального фонда.

Согласно документу, за полтора года предельный размер пособия по уходу за ребенком вырастет до 33 282 рублей в месяц. При этом к 2024 году он составит 49 123 рубля в месяц, а к 2025 году — 66 330 рублей в месяц.

Предельный размер пособия по беременности и родам, как уточняется, в 2023-м увеличится до 83 204 рублей в месяц, в 2024-м — до 122 808 рублей в месяц, а в 2025-м — до 165 826 рублей в месяц. Помимо этого, как отмечается в пояснительной записке, при продолжительности декрета в 140 календарных дней максимальный размер пособия составит 383 179 рублей в 2023-м, 565 562 рубля — в 2024-м, и 763 671 рубль — в 2025-м.

Интересно, насколько при этом увеличится средний размер пособия.