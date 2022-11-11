Мнение: Слив или нет

Те же самые люди, которые не видят слив там, где он есть, часто видят слив там, где его нет.

Давайте обсудим критерии слива.

Многие думают, что любая односторонняя инициатива (например предложение “давай поговорим”, “давай встретимся” при отсутствии ответных шагов второго) это уже слив.

Но односторонняя инициатива и даже инициатива снизу (когда вы просите или даже умоляете “выслушай меня”, предлагая выбрать условия) может быть в красном поле.

В красном поле – это значит, что шаг не уменьшает вашу фигуру и не ухудшает вашу позицию в поле, а улучшает.

Есть два критерия для определения положения в поле, когда настойчивая односторонняя инициатива к контакту и к примирению не будет сливом.

1) Инициатор нанес второй стороне большой ущерб в черном поле.

2) В случае продолжения конфликта обе стороны и еще третьи понесут большие убытки.

Вот в этом случае инициировать перемирие или переговоры – не слив.

Зато не инициировать переговоры в такой ситуации – косяк.

Приведу два разных примера, а вы их сравните.

Муж с женой (две сестры или два брата, коллеги на работе, соседи и т.п.) стали врагами. Последнее время они жили плохо, ссорились, потом муж нанес жене большой ущерб, она ему в ответ – тоже, но многократно меньше. Жена не хочет видеть мужа и не хочет с ним говорить, шлет его подальше или не отвечает. Она дает ему понять через общих знакомых, что если он компенсирует весь нанесенный ущерб и встанет перед ней на колени, она согласится с ним говорить, а иначе нет. Муж компенсировать весь ущерб не может и не хочет, вставать на колени тоже не хочет, но не хочет меньше, чем не хочет компенсировать ущерб. Муж заинтересован в мире из-за общего ребенка-дошкольника (коллега – из-за начатого проекта) и других общих дел, через суд все вопросы решить сложно. И вот он пишет жене сообщения раз в день. “Давай поговорим”. “Я бы хотел поговорить с тобой”. “Может быть все-таки поговоришь со мной?”.

Один приятель смеется над ним, второй говорит, что он позорит весь мужской род. “Ты слился, ты совсем потерял себя, ты ползаешь перед ней на коленях, когда она знать тебя не хочет”.

У обоих приятелей – большие короны. А муж делает шаги в красном поле. Объясните почему?

Теперь второй вариант.

Муж с женой стали врагами. Они давно ссорились, наносили друг другу одинаковый ущерб, потом жена выгнала мужа из квартиры, которая формально была ее, а фактически он много в эту квартиру вкладывался. У них общий ребенок-студент, муж остался без жилья, и он ищет возможность поговорить с женой, а она говорить не хочет, шлет его подальше, описывает знакомым, как он ее достал. И он пишет ей сообщения. “Давай поговорим”. “Дай мне шанс объяснить тебе”. “Пожалуйста, выслушай меня”.

Подруга говорит ему, что действует верно, он борется за свою семью, за свою любовь, они оба были виноваты в ссоре, но он мужчина и он должен идти женщине навстречу как более сильный.

У подруги – большая корона или она полусознательно кормит корону мужу, солидаризируясь с его женой.

А у мужа – слив. Объясните, почему так.

Слив во много раз меньше, кстати, чем у автора письма по ссылке. Понятно почему?.

А еще скажите, почему в первой ситуации оба приятеля из-за корон представляют вторую ситуацию, то есть 1)обоюдный равномерный ущерб, 2)независимость жены и третьих лиц, 3)слабость и навязчивость инициатора. А во второй ситуации подруга из-под короны видит первую ситуацию: 1) большой ущерб, нанесенный жене, 2)зависимость жены и третьих лиц, 3)силу и благородство инициатора. Почему так происходит?