Мнение: Всё, наконец?

Из Телеграма:

“Вашингтон традиционно цинично предлагает Москве два сценария:

1. Президент публично и лично заявляет о выполнении всех целей СВО до НГ и командует войскам остановить боевые действия с выводом всех ВЧ на территорию РФ и Крыма. (Видимо «народные милиции» считаться за регулярные части не будут).

2. Уходит в отставку и переговоры идут с новым президентом в мае 2023, внеочередные выборы на март 2023… Второй сценарий предусматривает полный трансфер власти в России под контролем США, подписание СНВ 3, передачу ЗВР ООН для восстановления Украины, бесплатный газ Киеву на 10 лет”.

Ну, даже не знаю, что выбрать… В принципе, мне нравятся оба варианта.