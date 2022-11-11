 

Россия ввела персональные санкции против родственников Байдена

11.11.2022, 20:07, Новости дня
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Российская сторона объявила о санкционных ограничениях в отношении американских граждан, в список из двухсот человек попали сестра и два брата действующего президента США Джо Байдена, сообщил МИД России.

Москва объявляет о санкциях против Вашингтона на основе принципа взаимности в связи с постоянными персональными санкциями в отношении российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, а также деятелей культуры, говорится в сообщении на сайте МИД.

Также ведомство привело список тех, в отношении кого введены ограничения: Валери Байден Оуэнс – сестра Джо Байдена; Джеймс Байден – брат Джо Байдена; Фрэнсис Байден – брат Джо Байдена; пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер и другие лица.

Всего в списке 200 высокопоставленных персон – генералы, чиновники,  сенаторы. Отмечается, что в их отношении действует запрет на въезд в Россию. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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