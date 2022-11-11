Глава Минпросвещения Кравцов: Выпускники школ в новых регионах России в 2023 году получат аттестаты без экзаменов

Аттестаты выпускникам школ в четырех новых российских регионах в следующем году будут выдаваться без экзаменов, сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что с учителями обсудили итоговые оценки, и было решено в следующем году выдавать аттестаты на основе текущих школьных оценок, передает ТАСС.

Ранее Кравцов заявил, что Единый государственный экзамен в течение пяти лет будет носить добровольный характер на территории Донецкой и Луганской народных республик.

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