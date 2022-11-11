 

Детский омбудсмен Львова-Белова вывезла детей-инвалидов из интерната на линии фронта

11.11.2022, 20:07, Новости дня
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Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова во время поездки в Херсонскую область оперативно эвакуировала детей-инвалидов в безопасное место, а также взяла на контроль вопрос с созданием приюта для сирот.

Во время поездки в новые российские регионы уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова посетила Херсонскую область.

По ее словам, пришлось срочно решать вопрос с эвакуацией детей из дома-интерната, оказавшимся в опасной близости возле линии фронта. Львова –Белова позвонила специалистам Минздрава, в результате 52 ребенка с тяжелыми патологиями были вывезены на 15 каретах скорой помощи в безопасное место, говорится в сообщении на сайте уполномоченного по делам ребенка.

Мария Львова-Белова указала на необходимость создания приюта для детей, которые остались без родителей, поскольку все подобные учреждения оказались на линии фронта. Сирот временно разместили в детской больнице.

Также уполномоченный взяла на контроль вопрос жизнеустройства детей, которых стихийно эвакуировали из социальных учреждений региона, которых эвакуировали и военные, и местные жители. По ее словам, нужно выяснить, куда дети были эвакуированы, и есть ли у них родственники.

Кроме того, во время поездки Мария Львова-Белова передала сиротам подарки, купленные на средства гуманитарной акции уполномоченного «Детям – в руки», а также навестила учащихся  школы-интерната для детей с заболеваниями дыхательных путей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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