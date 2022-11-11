Зима – сезон холодных оттенков: досадная ошибка при выборе макияжа для холодного времени года

С наступлением нового сезона нужно менять не только гардероб, но также и макияж. Например, летом рекомендуется использовать тени для век теплых оттенков, а зимой — холодных. Но некоторые модницы об этом не осведомлены, что приводит к не самому лучшему результату.

Досадная оплошность

Грубая ошибка — это в холодное время года делать макияж с преобладанием теплых оттенков. И еще хуже выбирать продукцию с перламутровым эффектом. Из-за такого макияжа ваше лицо будет выглядеть неестественно, искусственно. А все потому, что как бы ярко на небе ни светило солнце зимой, все равно оно не будет излучать теплый свет.

Свет будет холодным, поэтому лучше всего будет смотреться макияж с преобладанием именно холодных оттенков.

Советы по зимнему мейкапу

Летом мы активно пользуемся тональной основой с увлажняющим эффектом. Зимой от такой продукции следует отказаться. Она содержит воду и при воздействии минусовых температур кожа будет сжиматься, если на нее нанести такую основу. Поэтому нужно пользоваться косметикой жирной текстуры.

Что касается накладных ресниц, то они по-прежнему в тренде. Вот только при отсутствии косметики лук получается не самым привлекательным. Так что запомните, что если у вас накладные ресницы, то делать макияж вы должны обязательно.

Если говорить о бровях, то в тренде по-прежнему густые брови. В то же время они не должны быть чересчур длинными и располагаться слишком низко, практически над глазами. В противном случае получится тяжелый взгляд.

При выборе косметики обращайте внимание на свой тон кожи. Например, если кожа у вас очень светлая, то бледно-розовые оттенки будут очень даже кстати. Но, независимо от тона лица, настоятельно рекомендуется избегать продукции насыщенного бронзового цвета.

Нужно быть осторожной со скульптурированием лица. Чтобы очертить скулы, проведите не слишком яркую линию от внешнего уголка глаза до уголка рта, хорошенько растушуйте.