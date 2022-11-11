 

Мнение: О больших тревогах за ДНР и ЛНР

11.11.2022, 19:47, Разное
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Фото © оттуда

Вполне естественно, что после «непростых решений» и новых успешных «манёвров» у многих на устах или хотя бы в голове далеко не праздный вопрос — что дальше? Да, российская сторона снова и снова предлагает «переговоры без каких-либо предварительных условий». Но украинские визави уже не заявляют — требуют вернуть Россию в 1991 год. И не только в смысле границ.

Тут ведь какая тенденция вырисовывается — сначала один «жест доброй воли», потом другой, затем «успешная перегруппировка», теперь вот «манёвр». Кто-то, похоже, очень сильно вошёл во вкус.

А теперь вот — ещё и это

Бывший вице-премьер правительства и экс-глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку военнослужащим Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сам он сообщил «РИА Новости».

«Нами создана инспекторская группа «Царские волки», которая состоит из опытных военных советников и экспертов, имеющих богатый военный опыт. Её главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — сказал Дмитрий Рогозин. По его словам, эта группа действует в зоне спецоперации и является добровольческим подразделением отпускников. Ну а если там сплошь добровольцы, то какой с них спрос? Какая ответственность за результат?

Кстати, о результатах.

Злые языки поговаривают, что Дмитрий Олегович особенно ценен нынешнему руководству своим талантом «анти-Мидаса». Фригийский царь, помнится, был способен превращать всё, к чему ни прикоснётся, в #золото. Ну а этот

Начинал как видный эксперт по «русскому вопросу» и считался «русским национализмом» — и где теперь и тот вопрос, и самый «национализм». Дошло до того, что методички Минюста разъясняют понятие экстремизма при лингвистической экспертизе на примере фразы «русские должны помогать друг другу». Да, это также #экстремизм.

Возглавлял в Думе фракцию «Родина» — кто её помнит теперь? Курировал в правительстве «оборонку» — плоды этой деятельности видны сейчас в зоне спецоперации. О «Роскосмосе» можно не говорить…

В общем, уникальная способность гарантированно «убить» любой проект. Так, что комар носа не подточит.

Вам после такого назначения за ДНР и ЛНР не стало совсем тревожно?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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