Боевые вороны уменьшены до комаров

Хрестоматия по истории 1937 года с предисловием действующих политиков Российской Федерации, собранная Александром Минкиным.

И впился комар как раз

Тётке прямо в правый глаз.

Повариха побледнела,

Обмерла и окривела.

Использование боевых комаров в Киевской Руси Х века



Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане…»

16 марта 2022 г.

Совещание о мерах социально-экономической поддержки российских регионов

Путин. На Украине действовала сеть из десятков лабораторий, где под руководством и при финансовой поддержке Пентагона проводились военно-биологические программы, в том числе и эксперименты с образцами коронавируса, сибирской язвы, холеры, африканской чумы свиней и других смертоносных заболеваний. Следы этих секретных программ сейчас усиленно пытаются замести. У нас есть все основания полагать, что в непосредственной близости от России, на территории Украины, по сути, создавались компоненты биологического оружия.

Наши неоднократные предупреждения о том, что подобное развитие событий несет прямую угрозу безопасности России, были отвергнуты Украиной, их покровителями из США и НАТО. Причем с показным и циничным пренебрежением.

Таким образом, все дипломатические возможности были полностью исчерпаны. Нам просто не оставили никаких вариантов мирным путем решить проблемы, возникающие не по нашей вине. И в этой связи мы были просто вынуждены начать специальную военную операцию.

27 августа 1937 г.

№ 59442

Совершенно секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. Сталину

Посылаю копию телеграммы начальника УНКВД по Дальневосточному краю тов. Люшкова за № 7230/7231 от 25/VIII с.г.

Нарком внутренних дел Союза ССР Ежов

На основе Ваших указаний № 505 я принял меры к выявлению врачей-заговорщиков. В этой связи представляют интерес дела и дополнительные показания бывшего начальника санслужбы ОКДВА Короедова, что являлся участником военно-троцкистской организации.

…Короедов показывает также о большой вредительской работе по срыву санитарной подготовки ОКДВА, в случае войны, проводившейся им по заданию начальника СУ РККА Баранова, называет как участников организации Райнера — заместителя начальника СУ РККА и работников того же СУ РККА Могилевича и Сиверса. Особое внимание заслуживает показание Короедова о бактериально-диверсионной работе организации.

В 1936 году по указанию Баранова и Райнера в армию были посланы вата, зараженная столбнячной палочкой, газовой гангреной, и нестерильный перевязочный материал.

Полищук принял эти материалы, в результате умерли 2 бойца Ольгинского укрепрайона. Испугавшись провала, Полищук объяснил смерть бойцов ложными причинами.

Короедов показывает об участии в организации Шрайбера, зав. крайздравотделом, и Барона, зав. хабаровским облздравотделом. При их участии проводилось вредительство, приведшее к тяжелому состоянию саноборонную готовность края. Производилась диверсионная работа через Дальневосточный санитарно-эпидемический институт при помощи работающего там врача Антонова — участника организации. Институт весной 1937 года выпустил для прививок армии вредительски изготовленную вакцину, давшую большую заболеваемость и даже смерть одного командира.

Прошу санкции на арест Шрайбера, Барона, Полищука, Антонова. Полагаю произвести при аресте тщательный обыск при Эпидемическом институте, с целью обнаружения бактерий для диверсионных целей.

16 мая 2022 г.

Саммит ОДКБ

Путин. Мы давно били тревогу по поводу военно-биологической активности США на постсоветском пространстве. Как известно, в нашем общем регионе Пентагоном созданы десятки специализированных биолабораторий и центров, и они заняты отнюдь не оказанием практической медицинской помощи населению тех стран, где они развернули свою деятельность. Их основная задача — сбор биологических материалов и изучение в своих целях специфики распространения вирусов и опасных заболеваний.

И теперь в ходе спецоперации на Украине получены документальные доказательства того, что в непосредственной близости от наших границ, по сути, создавались компоненты биологического оружия в нарушение Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, отрабатывались возможные методики и механизмы дестабилизации эпидемиологической обстановки на постсоветском пространстве.

5 января 1937 г.

№ 55107

Совершенно секретно

Секретарю Ц К ВКП (б) тов. Сталину

Направляем Вам проект обвинительного заключения по делу Пятакова, Сокольникова, Радека и других.

Ежов, Вышинский

…Обвиняемый Князев на допросе от 14 октября 1936 г. показал, что по соглашению с Параллельным центром он принял от агента японской разведки г-на X. задание на случай войны: «организовать поджог воинских складов, пунктов питания и пунктов санобработки войск».

Еще более чудовищное задание, направленное против советского народа, обвиняемый Князев принял от того же агента японской разведки г-на X.:

«…особенно резко ставился японской разведкой вопрос о применении бактериологических средств в момент войны с целью заражения остро заразными бактериями подаваемых под войска эшелонов, а также пунктов питания и санобработки войск. Это задание я принял».

28 октября 2022 года

Небензя (постоянный представитель РФ при ООН). В составе полученных нами документов содержатся описания проектов UP-4, Flu-Flyway и Р-781 по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц, в том числе высокопатогенного гриппа и болезни Ньюкасла, и летучих мышей, в том числе способных инфицировать человека возбудителей чумы, лептоспироза, бруцеллеза, а также коронавирусов и филовирусов, которые могут рассматриваться в качестве средств доставки. Пространственный охват обоих проектов фактически включал не только приграничные с Россией украинские регионы, но и территорию самой России.

20 июля 1937 г.

Спецсообщение М.П. Фриновского И.В. Сталину

о диверсионной деятельности германских спецслужб

при помощи ворон

31 мая с.г. на Ладожском озере была убита ворона, на которой обнаружено кольцо за № Д-72291 с надписью «Германия».

Одновременно с этим вблизи дер. Русыня Батецкого района Ленинградской области коршуном сбита ворона, на которой имелось кольцо за № Д-70398 также с надписью «Германия».

Надо полагать, что немцы при помощи ворон исследуют направление ветров с целью использования их в чисто диверсионных и бактериологических целях (поджог населенных пунктов, скирд хлеба и т.п.).

(Фриновский — на тот момент первый заместитель наркома внутренних дел СССР, начальник Главного управления Государственной безопасности НКВД СССР. Командарм первого ранга. 6 апреля 1939 года снят со всех постов и арестован по обвинению в «организации троцкистско-фашистского заговора в НКВД». 4 февраля 1940 г. Военной коллегией Верховного суда СССР приговорен к смертной казни. Перед этим казнили его жену и совершеннолетнего сына.)

ПРИМЕЧАНИЕ ПУБЛИКАТОРА

Аккуратность немецкой нации в сочетании с известной тупостью нижних чинов Вермахта приводили к тому, что немецкие вороны-диверсантки неуклонно зачислялись в штат и несли на себе номерные кольца одной серии. В XXI веке изучение секретными структурами РФ опыта коллег привело к тому, что многие «петровы», «бошировы» и др. имели паспорта одной серии.

28 октября 2022 г.

Небензя (постоянный представитель РФ при ООН). В соответствии с описанием такой беспилотник (известно о запатентованном в США дроне, способном распространять комаров, зараженных опасными вирусами) транспортирует в заданный район контейнер с большим количеством комаров — переносчиков инфекций и высвобождает их. При укусе комары инфицируют атакуемых людей возбудителями особо опасных заболеваний. В пояснении прямо подчеркивается, что зараженный военнослужащий будет не способен выполнять поставленные перед ним задачи, в силу чего «заболевание может быть более ценным военным инструментом, чем самое современное вооружение и военная техника». Указывается, что «подобное заражение военнослужащих противника в военном отношении дало бы значительный эффект».

28 октября 1937 г.

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б)

об организации открытого процесса

над вредителями в Гомеле

Утвердить решение ЦК КП(б) Белоруссии о проведении в г. Гомеле 1–2 ноября 1937 г. открытого процесса над вредителями-диверсантами, проводившими массовое заражение детей инфекционными болезнями.

30 октября 1937 г.

Спецсообщение Н.И. Ежова И.В. Сталину

О ликвидации фашистской организации

№ 61512

Совершенно секретно

Секретарю ЦК ВКП(б) тов. С ТА Л И Н У

Направляю копию записки № 9416 начальника УНКВД Свердловской области тов. Дмитриева.

Народный комиссар внутренних дел СССР

Генеральный комиссар государственной безопасности

Ежов

(В 1939 году Ежов арестован, расстрелян по обвинению в шпионаже, в подготовке антисоветского государственного переворота и в терроризме.)

…Разработанный Василенко и Эйтнером план восстания имел основную стратегическую задачу — захватить Пермь с ее оборонными заводами и разрушить главную железнодорожную магистраль, соединяющую Европейскую и Азиатскую части Союза. План предусматривал разрушение, путем производства диверсий, всех важнейших промышленных предприятий Урала и развертывание бактериологической войны, для чего Уральским повстанческим штабом с помощью германской и японской разведок создавались скрытые запасы взрыввеществ и боепрепаратов и бактериологических культур.

Начальник УНКВД по Свердловской области

комиссар государственной безопасности 3-го ранга

Дмитриев

25 октября 1937 года, № 9416

г. Свердловск

Публикатор — Александр Минкин

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