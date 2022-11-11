 

Independent – «ошибка в системе» — KFC извинилась за рекламную акцию в годовщину Хрустальной ночи

11.11.2022, 19:40, Разное
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Немецкий филиал сети ресторанов быстрого питания KFC принёс извинения за разосланное рекламное уведомление, в котором предлагал клиентам съесть курицу с сыром в память о Хрустальной ночи, пишет The Independent. Причиной появления подобной крайне бестактной рекламы там назвали «ошибку в системе».


AP

Сеть ресторанов быстрого питания KFC извинилась перед своими клиентами в Германии за рекламную акцию в день годовщины еврейского погрома, вошедшего в историю как Хрустальная ночь, пишет The Independent. Извинения пришлось принести за предложение отметить Хрустальную ночь хрустящей курицей с большим количеством сыра.  

9 ноября KFC разослала сообщение через своё мобильное приложение, где было сказано: «Сегодня день памяти Хрустальной ночи! Угостите себя дополнительным нежным сыром на хрустящей курочке. Уже сейчас на KFCheese!»

Рекламная рассылка компании в Германии подверглась резкой критике за крайнюю бестактность. В частности, с критикой выступила заместитель директора по европейским делам еврейской неправительственной организации Антидиффамационная лига Далия Гринфельд. «Как можно так ошибиться с Хрустальной ночью, KFC в Германии! Позор вам!» — написала Гринфельд на своей страничке в Twitter.

Термином «Хрустальная ночь», или «Ночь разбитых витрин» описываются события, произошедшие в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года, когда нацисты совершили серию нападений на еврейскую общину в Германии. В результате погромов погибло более 90 человек и были разрушены принадлежащие евреям магазины и предприятия, а также сожжены синагоги. Эту ночь многие считают началом холокоста.

Менее чем через час после первого сообщения компания отправила клиентам новое сообщение, в котором извинилась и назвала причиной «ошибку в системе», пишет The Independent.

«Мы приносим свои глубокие извинения. Мы незамедлительно проверим все внутренние процессы, чтобы такого больше не повторилось. Пожалуйста, примите наши извинения за эту ошибку», — сказано в заявлении компании.

В заявлении журналу Newsweek KFC в Германии возложила вину на бот. Представители ресторанной сети заявили, что причиной рассылки пуш-уведомлений стал автоматизированный процесс, связанный с календарём памятных дат. Они отметили, что в систему были вписаны национальные праздники Германии, и далее алгоритм на их основе сам генерировал сообщения для подписчиков. Сеть вновь извинилась за «неумышленные, бестактные и неприемлемые сообщения».


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