 

Bloomberg – Китай отказался от дорогой нефти из Аляски в пользу российской по скидке

11.11.2022, 19:40, Разное
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С начала конфликта на Украине Китай резко сократил покупку нефти из Аляски, заменив её импортом из России, пишет Bloomberg. В то время как российская нефть продаётся со скидкой из-за санкций, аляскинская достигла максимальной цены с 2014 года.


AP

Китай больше не хочет покупать дорогую нефть из Аляски, отдавая предпочтение российской по льготной цене, пишет Bloomberg.

Пока на Западном побережье США вводили коронавирусные карантины, растущий спрос на энергоносители в Китае подтолкнул экспортёров нефти из Аляски продавать в эту страну почти весь добываемый объём. Однако в этом году поставки почти полностью прекратились, указывает американская газета. По данным аналитического агентства Vortexa, единственный раз танкер из Аляски отправился в Китай в марте.

В то время как российские углеводороды предлагаются по скидке из-за санкций, аляскинская нефть в этом году продаётся по самой дорогой цене с 2014 года. Эксперт Vortexa Рохит Ратод рассказывал изданию в электронном письме, что «среди традиционных покупателей (нефти. — ИноТВ) из Китая наблюдается просто общее отсутствие интереса». «Скорее всего, эти покупатели переключились с нефти из Аляски на более дешёвую сибирскую», — предполагает эксперт.

Как отмечает в заключение Bloomberg, Индия после начала украинского конфликта также увеличила объёмы закупки российской нефти по сниженной цене, сократив при этом поставки из других стран мира — например, Канады.


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