Мнение: Переход к новой стратегии

Песков сегодня фактически дезавуировал предположения о возможных переговорах с Киевом после сдачи Херсона. Что, кстати, косвенно отрицает наличие «договорных отношений», на которые сейчас усиленно намекают Z-пропагандисты. Нет, выход с правого берега был неизбежен. И даже понятно, почему.

Херсон — это плацдарм для наступления по побережью в сторону Николаева, Одессы и Приднестровья. Возможностей для этого уже нет. Собственно, их не было уже давно, но теперь это, наконец, дошло и до Путина.

Уход из Херсона в определенном смысле аналогичен Курской битве, после которой у вермахта уже не было ни одной наступательной операции стратегического уровня. После нее Гитлер был вынужден переходить к стратегической обороне, которая, как известно, предваряет окончательное поражение.

Путин, как и его коллега, тоже теперь вынужден переходить исключительно к обороне. Масштаб, правда, помельче, но и личности, мягко говоря, тоже не слишком сопоставимы.

Предмет обороны понятен — сухопутный коридор к Крыму.Его утрата неизбежно приводит к утрате Крыма, так как после выхода к побережью ВСУ имеют возможность напрямую прервать снабжение по Крымскому мосту безо всяких дальнобойных ракет из США. Американцы, категорически отказываясь от поставок ракет ATACMS, фактически побудили Киев к таким решениям и такому развитию событий. С непрямым управлением у американцев традиционно хорошо, в отличие от.

Теперь Кремль будет вынужден отказываться от наступательной стратегии (мелкие и сугубо тактические действия вокруг двух-трех сел на Донбассе сложно назвать стратегией) и переходить к обороне, причем ключевым становится сухопутный коридор вдоль побережья Азовского моря. В случае его рассечения хотя бы в одном месте катастрофа окончательно накроет все планы спецоперации, если они, конечно, вообще существуют в природе.

Удастся ли удержать коридор? Скорее всего, нет. Во-первых, оборона — это всегда поражение. Во-вторых, местность такова, что наступать по ней очень удобно, а вот оборонять — напротив. Все завоеватели и все наступления, проходящие по этой территории, проходили мимо, не замечая ее. Степь, что еще можно сказать. Российское наступление в феврале, когда за неделю и был создан этот самый коридор, лишь подтвердило справедливость правила.

Но вариантов нет: Кремль органически неспособен оценивать ситуацию «как есть», живя в иллюзиях и надеждах на чудо. На армию Венка, которая придет и спасет. Поэтому никаких переговоров, думаю, до ликвидации «коридора» не будет. Во всяком случае, вероятность их представляется сомнительной. В Кремле будут пытаться спасти безнадежное положение, пока оно окончательно не превратится в полномасштабную катастрофу.

Возможно, что даже после ликвидации «коридора» переговоры тоже будут затягиваться, пока Крымский мост не получит такие разрушения, которые сделают ситуацию понятной даже для Путина. И вот только тогда, с наихудших позиций (а по-другому там просто не умеют) и возможно начало переговоров.

Парадокс заключается в том, что ранее существовала принципиально иная очередность: вначале Киев надеялся решить проблему Донбасса через Минские договоренности, а уже затем приступать к проблеме Крыма. Сейчас ситуация кардинально развернулась: ВСУ имеют возможность решить проблему вначале Крыма, а уже затем — приступать к Донбассу. Или, если переговоры все-таки начнутся, то одновременно. И с совершенно иных позиций, чем они были до 24 февраля. Все-таки талант Путина и его окружения нельзя не признать — он сделал за Киев больше, чем Киев мог сделать за себя. Все возможные ошибочные решения, и даже сверх того, в Кремле принимали целыми пакетами. В задачу Киева лишь входило не утонуть в этих подарках.

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