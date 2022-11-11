 

«Нельзя быть иноагентом и в России, и на Украине одновременно»: в Госдуме попросили Кашина определиться со своим статусом

11.11.2022, 19:33, Разное
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Депутат Государственной думы Андрей Луговой обратился к иностранному агенту Олегу Кашину, который накануне был включён в украинские санкционные списки. Народный избранник призывает журналиста определиться, в какой из стран он хотел бы сохранить свой статус иноагента.

В разговоре с прессой Луговой дал Кашину две недели на раздумия.

«Кашин у нас считается иностранным агентом, вчера Киев ввёл против него санкции. Я считаю, что нельзя быть иноагентом и в России, и на Украине одновременно. Олег Владимирович, пора решить, кто вы и с кем вы. У вас есть две недели, дальше действовать будем мы», – сказал он.

По информации блогера Анатолия Шария, Киев принял решение ввести санкции против Кашина после того, как журналист избил украинского посла в Лондоне.

«О том, что посла спустили с лестницы, написали все британские СМИ. Поэтому таким образом Офис президента просто мстит журналисту, с его позицией это никак не связано», – написал блогер в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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