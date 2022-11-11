 

Елена Летучая, Татьяна Михалкова, Мария Кожевникова и другие гости благотворительного вечера в Санкт-Петербурге

11.11.2022, 19:30, Разное
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Накануне платформа Добро.ру и культурное пространство Третье место провели первый в России благотворительный NFT-прием. Мероприятие прошло в историческом особняке на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. Среди гостей вечера присутствовали яркие представители отечественного шоу-бизнеса, включая Елену Летучую, Татьяну Михалкову, Марию Кожевникову, Юлию Пересильд, Ляйсан Утяшеву, Митю Фомина, Аллу Сигалову, Оксану Федорову, певицу Зару и многих других.

В программе мероприятия помимо благотворительного NFT-аукциона гостей ждали джазовый фортепианный концерт, а также DJ-сет, который сопровождал аудиовизуальный перформанс. Все вырученные от продаж NFT средства были направлены в восемь благотворительных фондов из разных сфер: Фонд Оксаны Федоровой, Ника, Академия Жизни, Галчонок, Лесной Приют, Дари Надежду, Красный Крест и Чудо Света.

Елена ЛетучаяТатьяна МихалковаМария КожевниковаОльга ПогодинаТатьяна ГеворкянОксана ФедороваЕлена Летучая и Митя Фомин


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