Анна Седокова: “Я долго винила себя в том, что излишне эмоциональна”

С Анной мы общались совсем недавно – певица стала героиней октябрьского номера HELLO!. Но по случаю выхода ремейка ставшего легендарным сингла “Не оставляй меня, любимый” решили пообщаться с ней снова.

В первую очередь, хотим поздравить с выходом новой песни. И хотя релизы выходят у артистов ежедневно, есть синглы, которые имеют большое значение – вы выпустили одну из своих первых песен в составе группы “ВИА Гра”. Столько лет избегать разговоров и не отвечать в интервью на вопросы о группе, а спустя 15 лет выпустить ее ремейк. Чем вызвано такое решение? Почему именно “Не оставляй меня, любимый” и почему именно сейчас?

Да, это действительно так, у нас в интервью всегда был запрещен вопрос о группе “ВИА Гра”. Мне казалось, что я не имею права быть частью этой славы, что у меня самостоятельная жизнь. И я четко помню этот момент, когда мой муж, которого я безумно люблю, приехал в свой родной город Краслава, зашел в свою маленькую комнату, включил магнитофон и первая песня, которую он услышал, была “Не оставляй меня, любимый!” и мой голос. Это было несколько лет назад. Когда Янис прислал мне это видео, и я услышала эту песню, то поняла, что все в этой жизни не случайно, мое прошлое соединило нас в настоящем. Тогда у меня появилась сумасшедшая идея перепеть эту песню. В какой-то момент я собралась с духом и написала Константину Меладзе. Он ответил: “да”. Для меня это не просто песня, это большая работа длиной в 20 лет, работа над собой и своей болью. Я никогда не говорила, что эта песня приносила мне много боли. В какой-то момент, спустя 20 лет, когда эта боль отступила, я подумала: “Почему бы мне не спеть эту песню вновь?”.

Какой смысл песня имела для вас пятнадцать лет назад?

Безусловно она о любви и боли, которая бывает когда ты любишь не того человека, но мне кажется, больно не бывает только тем людям, которые не эмоционируют. Те, кто способен чувствовать, всегда очень сильно переживают.

Я долго винила себя в том, что излишне эмоциональна. Я очень сильно переживала, что остро на все реагирую. И четыре года назад моя жизнь изменилась, когда я была на встрече у психолога и находилась в кругу девушек, многие из которых говорили: “Я ничего не чувствую…”. И я поняла, что чувствовать, переживать, волноваться – это дар, который приходит к немногим. Поэтому я всегда призываю своих девчат к тому, чтобы не ругать себя за эмоциональность. 90 процентов людей живут на этой планете, ничего не чувствуя. И эта песня “Не оставляй меня, любимый!” про любовь и чувства, она была актуальна и 20 лет назад, и сейчас.

Сейчас все изменилось? Что для вас значит песня в настоящее время?

Лично для меня “Не оставляй меня, любимый!” – это исцеление. Я понимаю, что спустя 20 лет для меня в этой песне нет боли, а только любовь. Мне потребовалось так много времени, чтобы по-настоящему освободиться. И только когда я освободилась, я приняла ту часть себя, которая всегда была во мне.

Глядя на вас сейчас, невозможно не заметить трансформации, которая происходит очень быстро: вы стали больше заниматься саморазвитием, сменили прическу, сбросили вес и активно занимаетесь спортом. Чем вызван такой радикальный порыв к переменам?

Долгое время я была на эмоциональном дне. И несмотря на то, что внешне все было хорошо, внутри мне было очень плохо. Когда я опустилась на самую нижнюю точку, я оттолкнулась от этого дна и поднялась на поверхность. Наверное, мне было нужно так упасть, чтобы всплыть. И, поверьте, сейчас вы видите лишь 10 процентов того, что я делаю. Очень скоро вы все узнаете и поймете, что этот прорыв был невероятным.

Есть такое мнение, что женщины меняются не столько ради себя, сколько ради других женщин. И если убрать оценку со стороны, то все тренинги, залы и уколы не так и важны. А мужчины нас любят любыми. Вы с этим согласны? Вы говорили в одном из интервью, что Янис даже ни разу не сказал о том, что вы поправились.

Если он любит, то ему абсолютно не важно, поправились вы или похудели, он будет любить вас любой. Когда есть чувства к человеку, то все остальное уходит на второй план. Но видимо боготинк нужно было поправиться на 7 килограмм, чтобы сейчас вновь ощутить себя красивой.

Новая песня – это взгляд из настоящего на прошлое или ее смысл подходит к вашей жизни в данный момент?

Это всего лишь песня, которая может принести много невероятных впечатлений и воспоминаний. В ностальгии всегда есть нежность и трепет. Знаете, как говорят на различных тренингах: “Вспомните время, когда вы были успешны…”

“Не оставляй меня, любимый!” перенесет вас в момент, когда вы любили до безумия, не жалея своего сердца. И, если это почувствуют мои слушатели, буду считать, что моя миссия в этой песне состоялась.

Вы много читаете. Какая последняя мысль из книги заставила глубоко задуматься?

Я обожаю изучать тему гормонов, сейчас читаю книгу “Самый нудный гормон. Дофамин правит всем” Даниэл Либерман и Майкл Лон. Думаю, что каждой женщине важно понимать, как он появляется, почему исчезает, как начать его вырабатывать, откуда в отношениях появляется холод – это отчасти тоже вина дофамина. Всем рекомендую изучить этот вопрос.

Хотели бы написать третью книгу? О чем?

Скажу вам по секрету: я ее уже пишу. Сейчас мое самое заветное желание – пригласить всех на презентацию этой книги. Она будет особенной: если я раньше стеснялась говорить о каких-то вещах, то теперь готова быть откровенной, рассказать, что я чувствую, как действительно нужно и правильно поступать в моем мире. Надеюсь, что это книга сделает моих прекрасных читательниц еще счастливее.