 

Жена Мэттью Макконахи Камила Алвес получила серьезную травму — детали инцидента

11.11.2022, 19:30, Разное
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О своей травме, полученной в результате неудачного падения, 40-летняя бразильская модель Камила Алвес рассказала своим подписчикам накануне. Супруга лауреата премии “Оскар” Мэттью Макконахи запуталась в подоле вечернего наряда и упала с лестницы, повредив шею. Теперь Алвес вынуждена носить специальный бандаж.  

Такое случается, – написала она в посте с новой фотографией. – Я в порядке, но… Не падайте, люди… Не падайте… Дамы, держите свои длинные платья или брюки приподнятыми, когда спускаетесь по лестнице! 

Подписчики и коллеги модели пожелали ей скорейшего выздоровления и отметили, что даже с таким «аксессуаром» она выглядит замечательно.

Напомним, что роман Мэттью Макконахи и Камиллы Алвес закрутился в 2006 году — будущие супруги познакомились в одном из баров Лос-Анджелеса. В 2011-м Макконахи сделал своей избраннице предложение, и они связали себя узами брака годом позже. 

У пары трое общих детей — 13-летний Леви, 11-летняя Вида и 8-летний Ливингстон. Кстати, в прошлом году Мэттью Макконахи заявил, что не готов делать прививки от коронавируса своим чадам, поскольку считает, что информации о вакцинах и их последствиях пока недостаточно.


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